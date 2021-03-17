Степанов оценил вероятность тотального карантина по всей Украине
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в нескольких регионах Украины напряженная. Однако пока что оснований, чтобы вводить общенациональный карантин, нет.
Источник:24 канал
Пока что в красной зоне – 4 области. Попасть туда в ближайшее время рискует и Киев, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, если в столице будут превышены показатели, центральная комиссия ТЭБ и ЧС сразу рассмотрит вопрос об усилении там ограничительных мер.
Что до тотального карантина – Я неоднократно говорил, что мы будем это предлагать, если подавляющее большинство областей будет в красной зоне. Пока оснований для этого не существует,
– подчеркнул глава Минздрава.
Министр отметил, что органы местного самоуправления в соответствии с законодательством имеют полномочия самостоятельно усиливать карантинные мероприятия. Он считает, что это их обязанность.
"Ведь речь о здоровье людей. Таким образом конкретный регион может не попасть в красную зону – если там вовремя введут дополнительные ограничения", – добавил он.
COVID-19 в Украине: актуальная информация
- По состоянию на 17 марта в Украине подтвердили 1 489 023 случая коронавируса COVID-19.
- От осложнений болезни умерли 28 986 человек. Удалось выздороветь 1 237 676 пациентам.
- 71 922 украинца уже получили первую дозу вакцины, а 1 человек – вакцинирован полностью.
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