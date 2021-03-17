Ситуация с коронавирусом COVID-19 в нескольких регионах Украины напряженная. Однако пока что оснований, чтобы вводить общенациональный карантин, нет.

Пока что в красной зоне – 4 области. Попасть туда в ближайшее время рискует и Киев, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, если в столице будут превышены показатели, центральная комиссия ТЭБ и ЧС сразу рассмотрит вопрос об усилении там ограничительных мер.

Что до тотального карантина – Я неоднократно говорил, что мы будем это предлагать, если подавляющее большинство областей будет в красной зоне. Пока оснований для этого не существует,

– подчеркнул глава Минздрава.

Министр отметил, что органы местного самоуправления в соответствии с законодательством имеют полномочия самостоятельно усиливать карантинные мероприятия. Он считает, что это их обязанность.

"Ведь речь о здоровье людей. Таким образом конкретный регион может не попасть в красную зону – если там вовремя введут дополнительные ограничения", – добавил он.

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