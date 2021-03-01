Антивакцинальная вакханалия: Степанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации
Максим Степанов заявил, что в Украине есть много фейков и глупостей относительно качества и эффективности вакцины. Последние 2 месяца длится некая антивакцинальная вакханалия.
Источник:Свобода слова на ICTV
По словам главы Министерства здравоохранения Степанова, сейчас в стране уже появились коллаборационисты COVID-19. Они готовы сделать все, чтобы сорвать процесс вакцинации украинцев.
Актуально До лета на COVID-19 переболеют две трети украинцев – иммунолог
Степанов напомнил: для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 60% жителей Украины.
Для нас это очень важно. Потому что мы боремся за жизнь каждого гражданина,
– подчеркнул глава Минздрава.
Коронавирус никуда не исчезает. Люди разных возрастных категорий имеют риск инфицироваться и умереть. Однако вакцина, по словам Степанова, может предотвратить трагические последствия.
Степанов отметил, что у людей, которые отказываются от вакцинации, есть разные мотивы. В частности, политические.
Схватка Степанова и Гончаренко
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что при нынешних темпах вакцинации, все украинцы смогут получить прививку лет через 200. И это при условии, что Украина начала вакцинацию последней в Европе.
Также Гончаренко обвинил Степанова в недостаточном количестве тестирования населения. Тогда глава Минздрава назвал нардепа "неким COVID-19-коллаборантом".
Степанов рассказал, что темпы вакцинации будут расти ежедневно, и ситуация будет улучшаться.
Степанов о коллаборантах COVID-19: смотрите видео "свободы слова на ICTV"
Схватка Степанова и Гончаренко: смотрите видео "свободы слова на ICTV"
Степанов вакцинировался: детали
- 1 марта 2021 года Максим Степанов публично вакцинировался от коронавируса. Главу Минздрава прививали препаратом от Covishield.
- Через несколько часов Степанов опубликовал на фейсбуке пост, в котором рассказал, что хорошо себя чувствует.
- Кроме того, глава МОЗ анонсировал, что вскоре вакцинируется и президент Владимир Зеленский.
Поделиться новостью