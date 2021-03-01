Максим Степанов заявил, что в Украине есть много фейков и глупостей относительно качества и эффективности вакцины. Последние 2 месяца длится некая антивакцинальная вакханалия.

По словам главы Министерства здравоохранения Степанова, сейчас в стране уже появились коллаборационисты COVID-19. Они готовы сделать все, чтобы сорвать процесс вакцинации украинцев.

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Степанов напомнил: для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 60% жителей Украины.

Для нас это очень важно. Потому что мы боремся за жизнь каждого гражданина,

– подчеркнул глава Минздрава.

Коронавирус никуда не исчезает. Люди разных возрастных категорий имеют риск инфицироваться и умереть. Однако вакцина, по словам Степанова, может предотвратить трагические последствия.

Степанов отметил, что у людей, которые отказываются от вакцинации, есть разные мотивы. В частности, политические.

Схватка Степанова и Гончаренко

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что при нынешних темпах вакцинации, все украинцы смогут получить прививку лет через 200. И это при условии, что Украина начала вакцинацию последней в Европе.

Также Гончаренко обвинил Степанова в недостаточном количестве тестирования населения. Тогда глава Минздрава назвал нардепа "неким COVID-19-коллаборантом".

Степанов рассказал, что темпы вакцинации будут расти ежедневно, и ситуация будет улучшаться.

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