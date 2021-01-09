На время локдауна в Украине правительство запретило продажу некоторых товаров. Говорится, в частности, об игрушках, посуде и одежде. В Минздраве объяснили, почему Кабмин причислил эти товары к запрещенным.

Такое решение приняли, чтобы сократить число покупателей и контактов между ними. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Как Степанов объяснил запрет

По словам Максима Степанова, игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не из-за того, что якобы на них активнее распространяется COVID-19.

Во-первых, COVID-19 не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках... Логика здесь совсем в другом,

– заявил Степанов.

Он добавил, что, например, из 100 посетителей супермаркета лишь 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит количество контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.

Обратите внимание! В Минздраве подчеркнули, что украинцы смогут и в дальнейшем приобрести любые товары онлайн с осуществлением адресной доставки заказов.

Скандал с запрещенными товарами

Утром 8 января украинцы начали массово публиковать фото с "карантинными полками" магазинов. Дело в том, что Кабмин в рамках локдауна запретил продажу определенных товаров. Чтобы не нарушать закон, магазины просто завесили полки и стеллажи с запрещенными товарами красной лентой. Больше всего украинцев возмутило ограничение продажи презервативов.

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Какие товары можно продавать во время локдауна / Инфографика 24 канала