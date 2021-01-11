Максим Степанов назвал главные цели введения жесткого карантина в Украине. Министр здравоохранения пояснил, что среди них: ограничение контактов и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.

Степанов пояснил, что грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные коронавирусу осложнения и также передается воздушно-капельным путем. Об этом министр здравоохранения заявил во время брифинга, пишет 24 канал.

Важно Количество носков и футболок, необходимых в локдаун, можно было рассчитать, – Степанов

После праздников возрастет количество больных

Степанов прогнозирует, что после новогодних праздников в Украине возрастет количество новых больных.

У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других торжеств. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования,

– сказал глава Минздрава.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения прогнозируют увеличение количества больных гриппом. Это может произойти примерно с 11 по 24 января.

"Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", – отметил Степанов.

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Какова ситуация с COVID-19 в Украине

По состоянию на 11 января в Украине подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у 1 119 314 человек. За минувшие сутки, 10 января, количество заболевших увеличилось на 4 288.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине от осложнений умерли 19 835 человек, за минувшие сутки зафиксированы еще 68 летальных случаев. Выздоровели 796 417 пациентов, за сутки – 4 819 человек.



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