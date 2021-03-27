Максим Степанов возмущен высказыванием Петра Порошенко о вакцине против коронавируса CoviShield. Ведь именно якобы из-за это Украина сейчас не может получить следующую дозу препарата из Индии.

В прямом эфире состоялась эмоциональная перепалка министра здравоохранения Максима Степанова и сопредседателя фракции "Европейской Солидарности" Артура Герасимова. Речь шла о проблемах вакцинации в Украине.

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Степанов обвинил Порошенко в срыве поставок вакцины CoviShield в Украину

Глава Минздрава Максим Степанов фактически обвинил пятого президента Петра Порошенко в срыве поставок вакцины из Индии в Украину.

Ибо тот публично употребил фразу об CoviShield "г*вно привезли".

И, мол, именно поэтому Украина не может получить следующие партии препарата.

У меня просьба – обратиться к своему лидеру (главе "ЕС" Петру Порошенко – 24 канал), чтобы он не поливал грязью вакцину, которую мы закупаем. Большая просьба! Он один раз сказал, а мы потом разгребаем,

– заявил министр.

И пояснил, что Украина не может "получить следующие партии, потому что они (вероятно, речь о производителе вакцины – 24 канал) удивлены, они не понимают, говорят: "Что у вас происходит?"

Представитель "Европейской Солидарности" в студии Артур Герасимов в ответ отметил, что Индия остановила экспорт вакцины CoviShield для ряда стран, а не только для Украины: "Так что, там тоже украинская оппозиция виновата?"

Важно: в этом же эфире Степанов одновременно заявил, что за 1,5 миллиона доз CoviShield Украина уже заплатила, и намерена получить приобретенное. "Нам нужна не компенсация, нам нужна вакцина", – подчеркнул глава Минздрава.

Коротко о скандале с высказыванием Порошенко и проблемами с поставками Covishield