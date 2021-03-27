Он один раз сказал, а мы разгребаем, – Степанов снова вспомнил о "г*вне" Порошенко
Максим Степанов возмущен высказыванием Петра Порошенко о вакцине против коронавируса CoviShield. Ведь именно якобы из-за это Украина сейчас не может получить следующую дозу препарата из Индии.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
В прямом эфире состоялась эмоциональная перепалка министра здравоохранения Максима Степанова и сопредседателя фракции "Европейской Солидарности" Артура Герасимова. Речь шла о проблемах вакцинации в Украине.
К теме Степанов подтвердил, что Индия остановила экспорт вакцины
Степанов обвинил Порошенко в срыве поставок вакцины CoviShield в Украину
Глава Минздрава Максим Степанов фактически обвинил пятого президента Петра Порошенко в срыве поставок вакцины из Индии в Украину.
- Ибо тот публично употребил фразу об CoviShield "г*вно привезли".
- И, мол, именно поэтому Украина не может получить следующие партии препарата.
У меня просьба – обратиться к своему лидеру (главе "ЕС" Петру Порошенко – 24 канал), чтобы он не поливал грязью вакцину, которую мы закупаем. Большая просьба! Он один раз сказал, а мы потом разгребаем,
– заявил министр.
И пояснил, что Украина не может "получить следующие партии, потому что они (вероятно, речь о производителе вакцины – 24 канал) удивлены, они не понимают, говорят: "Что у вас происходит?"
Представитель "Европейской Солидарности" в студии Артур Герасимов в ответ отметил, что Индия остановила экспорт вакцины CoviShield для ряда стран, а не только для Украины: "Так что, там тоже украинская оппозиция виновата?"
Коротко о скандале с высказыванием Порошенко и проблемами с поставками Covishield
- В начале марта пятый президент Украины Петр Порошенко во время согласительного совета в Верховной Раде назвал вакцину CoviShield "г*вном", цитируя неназванного врача.
- На это отреагировал и действующий президент Владимир Зеленский. Он сказал, что такие слова "великих патриотов" на самом деле "характеризуют суть их поступков".
- 14 марта Порошенко уже призывал украинцев вакцинироваться.
- А 24 марта, в СМИ появилась информация, что Индия останавливает поставки вакцины CoviShield в другие страны. Такая ситуация сложилась, потому что вакцин не хватает для самих индийцев.
- А вот представитель "Слуги народа" и председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что Индия не хочет поставлять вакцину в Украину, потому что ее здесь дискредитируют. Мол, МИД получил письмо с таким содержанием от посольства Индии.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что письмо есть, но о причинах прекращения поставки уточнил: некоторые причины уже озвученные в СМИ, но "некоторые являются непубличными".
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