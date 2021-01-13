Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что действующий локдаун в Украине следует продолжить и после 24 января. Против такой инициативы уже выступил глава Минкульта Александр Ткаченко.

Продолжение локдауна от Степанова: как на это отреагировал Ткаченко

Как отметил глава Минкульта, жесткий карантин начался только 5 дней назад. А Максим Степанов уже выступил с заявлением продолить локдаун. Об этом Ткаченко написал в Telegram .

К теме Степанов назвал основания для продления локдауна в Украине

Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги – не рано ли с выводами? Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого,

– подчеркнул он.

По словам Ткаченко, продолжение локдауну станет:

решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые строго соблюдают требования ограничений;

в общем ударом по всему малому и среднему бизнесу.

"Если такую ​​дискуссию поднимут на правительстве, при таких условиях – Минкульт ее не поддержит", – констатировал чиновник.

Почему Степанов настаивает на продолжении локдауну: главные тезисы

В Украине были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей. Также люди ездили к родственникам, многие перемещались.

Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19.

Кроме того, ежегодно можно наблюдать сезонное увеличение количества больных гриппом. И оно начинается именно в январе. Поэтому очень важно на этом пике ликвидировать рост.

Грипп передается так же, как коронавирус. И эту болезнь можно предупредить прекращением контакта между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения.

В Минздраве заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему.

Советуем ознакомиться Локдаун в Украине: что это такое и продлят ли его дальше