Степанов анонсировал проверки во всех больницах из-за пожара в Запорожье
Максим Степанов анонсировал проведение проверок во всех больницах Украины. Все из-за пожара в отделении реанимации в Запорожье.
Источник: "Акцент"
Министр здравоохранения Степанов приехал в Запорожье из-за пожара, который случился ночью на 4 февраля.
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Что сказал Степанов в Запорожье
По словам министра сейчас важно быстро установить причину пожара, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. Он добавил, что сейчас идет расследование, однако предварительная причина – возгорание медицинского оборудования.
Степанов отметил, что аппараты искусственной вентиляции легких являются новыми для больниц Украины, с ними следует соответственно обращаться.
Заметим, министр планирует посетить пострадавших в результате пожара, которые находятся в городской больнице №4.
Как будет работать областная больница
Больница будет работать в обычном режиме, но есть смысл перевести больных в другие медучреждения. Это будет решаться позже, а пока 18 пациентов находятся в больнице. Я думаю, что их можно перевести в другие больницы,
– подчеркнул Степанов.
Председатель Запорожской ОГА Александр Старух добавил: "В кратчайшие сроки мы восстановим все то, что пострадало, чтобы ввести это отделение в работу".
Пожар в запорожской больнице: главное
- Возгорание возникло в реанимационном отделе областной больницы Запорожья.
- В результате пожара погибли 4 человека – 3 пациента и 1 врач.
- По словам Старуха, семьям погибших выплатят по 50 тысяч гривен.
- Известно о 2 пострадавших медиках. У них диагностировали ожоги и отравления.
- В прокуратуре открыли уголовное дело из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
- В Запорожье 5 февраля объявили траур по погибшим.
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