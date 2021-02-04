Максим Степанов анонсировал проведение проверок во всех больницах Украины. Все из-за пожара в отделении реанимации в Запорожье.

Источник: "Акцент"

Министр здравоохранения Степанов приехал в Запорожье из-за пожара, который случился ночью на 4 февраля.

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Что сказал Степанов в Запорожье

По словам министра сейчас важно быстро установить причину пожара, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. Он добавил, что сейчас идет расследование, однако предварительная причина – возгорание медицинского оборудования.

Степанов отметил, что аппараты искусственной вентиляции легких являются новыми для больниц Украины, с ними следует соответственно обращаться.

Заметим, министр планирует посетить пострадавших в результате пожара, которые находятся в городской больнице №4.

Как будет работать областная больница

Больница будет работать в обычном режиме, но есть смысл перевести больных в другие медучреждения. Это будет решаться позже, а пока 18 пациентов находятся в больнице. Я думаю, что их можно перевести в другие больницы,

– подчеркнул Степанов.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух добавил: "В кратчайшие сроки мы восстановим все то, что пострадало, чтобы ввести это отделение в работу".

Пожар в запорожской больнице: главное