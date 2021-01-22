В Киеве 22 января у посольства Беларуси состоялась акция в поддержку белорусского народа. Под зданием собрались примерно 30 человек.

Акция состоялась под лозунгом "Украинцы и белорусы вместе против "русского мира". Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

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Люди принесли с собой различные плакаты с надписями "Независимость – это свобода!", "Прекратите делать из страны концлагерь", "Беларусь! Помни свою историю! Уважай свои традиции! Береги свою независимость".

Акция против "русского мира" под посольством Беларуси: смотрите фото Klymenko Time

Кроме этого, на стене посольства с помощью проектора продемонстрировали надпись "Уже достаточно! СССР не вернешь!", а также карикатурное изображение президента России Владимира Путина.

Карикатура Владимира Путина на стене посольства Беларуси: смотрите видео

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