Германия и США продолжают вести переговоры по реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" и санкций. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что безопасность и территориальная целостность Украины не измеряются миллионами долларов или евро.

По мнению Стефанишин, завершение строительства "Северного потока-2" начнет новый виток информационной, гибридной агрессии России против Украины.

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Она также подчеркнула, что безопасность, территориальная целостность Украины не измеряются миллионами долларов или евро

Мы понимаем, что запуск этого проекта, безусловно, России открывает двери для полноценной агрессии на нашу территорию и создает благоприятные условия для подрыва имиджа Украины как надежного энергетического партнера. Мы считаем, что это является частью большой гибридной войны России,

– подчеркнула вице-премьер.

Стефанишин напомнила, что Германия является основным торговым партнером Украины в ЕС. По ее словам, по состоянию на октябрь 2020 года Германия инвестировала в экономику Украины 1,67 миллиарда долларов.

"Инвестиции из Германии растут... Мы обсуждали новые проекты, новые возможности для увеличения экономического сотрудничества. Вопрос также является приоритетным, поскольку Украина обязалась согласовывать свою политику с целями европейского зеленого курса", – заявила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что экономическое сотрудничество не может подменять вопросы национальной безопасности и ее гарантии.

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