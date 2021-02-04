Украинцы и европейцы могут получить паспорта, которые будут подтверждать прививки от коронавируса. Уже даже появились соответствующие приложения на смартфон.

Источник: ТСН

Однако в мире еще не пришли к общему согласию относительно паспортов вакцинации. Об этом в интервью изданию сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Внимание COVID-паспорта для украинцев: стоит ли ожидать и будут ли они безопасными

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", который состоится в Киеве 8 – 10 февраля. Для этого вопроса посвятят отдельный день. Там будет присутствовать вице-премьер Михаил Федоров и представители Эстонии и Литвы, которые продвигают эту идею.

Не секрет, что вакцина – это новый безвиз. Именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию движения, возвращение к нормальному образу жизни и коммуникации,

– считает Стефанишина.

Она также добавила, что некоторые страны даже выступают с инициативой о введении единого паспорта вакцинации, который будет признаваться всеми как так называемый биометрический паспорт вакцинации.

Дефицита вакцин не будет, – Стефанишина

Также она отметила, что весь мир связывает возвращение к нормальному образу жизни именно с вакцинацией. Поэтому есть место разговорам о введении паспортов прививок.

"Но мы уже в этом диалоге с ЕС, мы знаем, что происходит каждый день, ведем коммуникацию с государствами-членами и не будем здесь отставать. Я уверена, что с апреля существенно снизится этот вакцинационный хайп, уже не будет дефицита на рынке вакцин", – добавила вице-премьер.

Что этому предшествовало