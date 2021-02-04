Вакцина – это новый безвиз, – Стефанишина о том, введут ли COVID-паспорта
Украинцы и европейцы могут получить паспорта, которые будут подтверждать прививки от коронавируса. Уже даже появились соответствующие приложения на смартфон.
Источник: ТСН
Однако в мире еще не пришли к общему согласию относительно паспортов вакцинации. Об этом в интервью изданию сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Внимание COVID-паспорта для украинцев: стоит ли ожидать и будут ли они безопасными
По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", который состоится в Киеве 8 – 10 февраля. Для этого вопроса посвятят отдельный день. Там будет присутствовать вице-премьер Михаил Федоров и представители Эстонии и Литвы, которые продвигают эту идею.
Не секрет, что вакцина – это новый безвиз. Именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию движения, возвращение к нормальному образу жизни и коммуникации,
– считает Стефанишина.
Она также добавила, что некоторые страны даже выступают с инициативой о введении единого паспорта вакцинации, который будет признаваться всеми как так называемый биометрический паспорт вакцинации.
Дефицита вакцин не будет, – Стефанишина
Также она отметила, что весь мир связывает возвращение к нормальному образу жизни именно с вакцинацией. Поэтому есть место разговорам о введении паспортов прививок.
"Но мы уже в этом диалоге с ЕС, мы знаем, что происходит каждый день, ведем коммуникацию с государствами-членами и не будем здесь отставать. Я уверена, что с апреля существенно снизится этот вакцинационный хайп, уже не будет дефицита на рынке вакцин", – добавила вице-премьер.
Что этому предшествовало
- Максим Степанов, министр здравоохранения, заверил, что украинцы скоро также будут получать паспорта, которые будут подтверждать прививки от коронавируса.
- С такой инициативой выступали правительства многих стран: Дании, Германии, Греции, Великобритании, Польши и т.д.
- В ВОЗ говорят, наличие документов о вакцинации от коронавируса не должно стать обязательным условием для поездок за границу, ведь влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам сейчас слишком ограничен.
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