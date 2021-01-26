Стефанчук об электронном голосовании на референдуме: это вопрос не юридический, а технический
Верховная Рада 26 января проголосовала за президентский законопроект о референдуме. Однако 58 нардепов были против инициативы. Наибольшее беспокойство парламентариев вызвала норма об электронном голосовании.
Источник: 24 канал
Как рассказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук на брифинге в парламенте, на самом деле электронное голосование является инновацией, предложенной в законопроекте.
К теме Верховная Рада приняла закон о референдуме: что он предусматривает
Электронное голосование будут внедрять не сразу
Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на такую формулу: вопрос электронного голосования – это не вопрос юридический, а технический. Мы будем внедрять его только тогда, когда будет подтверждена возможность осуществлять электронное голосование,
– отметил Стефанчук.
Таким образом, электронное голосование на референдуме станет возможным только тогда, когда будет принят отдельный законодательный акт. Документ будет касаться электронного голосования в стране в целом. До этого голосование будут проводить обычным способом.
Главное, что предлагает законопроект о референдуме:
- Чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. В то же время они должны представлять не менее 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Во время референдума могут выносить на рассмотрение вопрос об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины. То есть говорится об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочем. Также могут рассмотреть вопросы общегосударственного значения, вопрос об изменении территории Украины и вопрос о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
- В то же время на референдум не допускаются вопросы:
- – противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;
- – отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
- – направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- – вопросы налогов, бюджета, амнистии;
- – отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- На референдум может выноситься один вопрос.
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.
Поделиться новостью