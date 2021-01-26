Верховная Рада 26 января проголосовала за президентский законопроект о референдуме. Однако 58 нардепов были против инициативы. Наибольшее беспокойство парламентариев вызвала норма об электронном голосовании.

Источник: 24 канал

Как рассказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук на брифинге в парламенте, на самом деле электронное голосование является инновацией, предложенной в законопроекте.

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Электронное голосование будут внедрять не сразу

Мы провели дискуссию по этому вопросу и вышли на такую ​​формулу: вопрос электронного голосования – это не вопрос юридический, а технический. Мы будем внедрять его только тогда, когда будет подтверждена возможность осуществлять электронное голосование,

– отметил Стефанчук.

Таким образом, электронное голосование на референдуме станет возможным только тогда, когда будет принят отдельный законодательный акт. Документ будет касаться электронного голосования в стране в целом. До этого голосование будут проводить обычным способом.

Важно! За законопроект "О народовластия через всеукраинский референдум" проголосовали 255 народных избранников. Голоса дали представители "Слуги народа", "Доверия" и внефракционных. Против были нардепы от "ЕС", ОПЗЖ и "Голоса".

Главное, что предлагает законопроект о референдуме: