Получить статус участника боевых действий - это непростая история для военнослужащих, выполнявших боевые задачи в составе боевых бригад Вооруженных сил Украины. Ведь в начале боевых действий - весной и летом 2014 года - документация почти не велась, потому что тогда все, кто был на войне - были на войне.

На жаль, але історій про те, що когось забули включити в списки чи до складу бригади й так далі – було чимало. Детальніше про це – у блозі "VETERANO БЛОГ" на 24 каналі.

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Особиста історія побратима

Колись я був присутнім під час того, як нас обстріляли на під'їздах до селища Піски, де поранило мого побратима Юрія Глущенка.

Юра зловив понад 300 осколків від міни, яка лягла біля нас, а через тиждень лікування з'ясувалося, що він отримав поранення не під час бойових дій. Адже по документах наш підрозділ увійшов в сектор бойових дій лише на наступний день після його поранення.

І сміх, і гріх – звичайно, бригада тоді все виправила, а мій командир сильно посварився із кадровиками. А що вже тут казати про добробати, які формувалися самостійно, стихійно і, звичайно, у них в пріоритеті були не папірці із прізвищами, а реальні бойові завдання задля збереження суверенітету та територіальної цілісності України.

Доброволець Павло Долинський

Яскравий приклад добровольця, який намагався отримати статус УБД, починаючи із 2016 року – це Павло Долинський, позивний "Удав". Воював у складі "Правого сектору" влітку 2014 року.

Трохи з історії: під час виконання завдання БМП із ним та його побратимами рухалося злітною смугою Донецького аеропорту у напрямку нового терміналу – в них влучило декілька снарядів, після чого їх також обстріляли зі стрілецької зброї.

На жаль, під час цього обстрілу тоді загинув старший навідник 95 окремої аеромобільної бригади Сергій Сідлецький з позивним "Іспанець" та 2 бійців і друзів Павла з "Правого сектору" – Підлубний Саша, він же "Хруст", та Антон Кіреєв з позивним "Сіфон".



Під час цього обстрілу загинули наші бійці / Фото Courtesy photo

Сам Павло отримав 4 кульові поранення. У нього було по одній дірці в кожній кінцівці. Але, при цьому, бувши пораненим, він на своїх двох із кулеметом пробіг 500 метрів до терміналу, де вже йому надали медичну допомогу.

Так от, Павло, маючи 4 вогнепальні поранення плюс друзкові, почав процес оформлення УБД у 2016 році. Він збирав стоси документів, підтверджень того, щоб був на війні, свідчень бійців ЗСУ, які були з ним в аеропорту в той період – і все одно ніяк не міг отримати статус учасника бойових дій.



Павло Долинський / Скриншот

Було декілька судів, які Павло виграв, але постійно чув одне і те саме: ми все розуміємо, але немає законного механізму, який би дозволив надати вам статус УБД.

Чому немає законних механізмів

Законних механізмів не було, тому що закону не було до 1 січня 2020 року. Весь час із 2015 року багато волонтерських і громадських організацій займалися написанням алгоритму узаконення добровольчих формувань, але прогрес був мінімальний.

Створення Міністерства у справах ветеранів

Так тривало до створення Міністерства у справах ветеранів. Тодішня міністерка Ірина Фріз разом із низкою громадських організацій та небайдужих громадян розробили і запропонували законопроєкт. Його ухвалила Верховною Радою, а з 1 січня 2020 року набрав чинності. Тепер добровольці, нарешті, мають можливість отримати офіційний статус учасника бойових дій.

Нарешті, його отримав і Павло Долинський. Це стало можливим саме завдяки тому, що з'явився відповідний механізм.

За дуже скромними підрахунками, на сьогодні в Україні як мінімум 3 з половиною тисячі тих, хто брав участь у війні на сході у складі добровольчих формувань. Але отримати УБД за новим законом із них можуть лише трохи більш ніж половина, адже законодавчі правила прописані не ідеально, а сама процедура оформлення статусу УБД є дуже і дуже непростою.

Але хороша новина полягає в тому, що на сьогодні понад 600 добровольців отримали статус учасника бойових дій і ще близько 200 людей зібрали необхідні документи й вони вже на розгляді.

Звертайтесь до Яни Зінкевич

Яна Зінкевич, яка на сьогодні є народною депутаткою, чи не єдина, хто особисто спілкується з усіма, хто звертається до неї з приводу цього питання. Вона супроводжує хлопців і дівчат, від етапу подачі документів до вручення їм посвідчення УБД.



Яна Зінчевич / Фото "Тверезий погляд"

Завдяки її наполегливості й ініціативності, майже 100 добровольців, які звернулися до неї та зібрали всі необхідні документи отримали свій статус, а ще більше сотні бійців чекають на розгляд їхніх справ і, думаю, що після нового року вони теж отримають те, що належить їм по праву.

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Якщо ви брали участь у бойових діях на сході у складі цих підрозділів – і у вас досі немає статусу УБД, сміливо можете писати Яні Зінкевич. Вона допоможе і проведе по всіх необхідних інстанціях і допоможе довести справу до кінця. Але прошу розуміти різницю між "допоможе" і "зробить за вас" – це не одне й те саме.