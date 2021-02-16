Статус ему это позволяет, – Кулеба о Кравчуке в эфирах российских телеканалов
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уже несколько раз участвовал в эфирах российских пропагандистских телеканалов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал свое мнение относительно этого.
Источник:24 канал
Министр считает, что Кравчуку это позволяет исторический статус первого украинского президента. Об этом Кулеба говорил 16 февраля во время пресс-конференции в Киеве.
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Глава МИД не сомневается в патриотизме Кравчука. Он подчеркнул, что тот является первым президентом Украины. К тому же, сейчас он достойно представляет украинские интересы в ТКГ.
Недавно он представлял их и на брифинге Совбеза ООН, где обсуждалось состояние выполнения минских договоренностей. Поэтому вопросов о принципиальности и патриотичности его позиций быть не может, – подчеркнул Кулеба.
"Но исторический статус и роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому лицу, в том числе – во время разных телеэфиров", – считает министр иностранных дел.
В то же время Кулеба объяснил свою позицию относительно похожих телевизионных шоу на пропагандистских каналах. Он подчеркнул, что не принимает в них участие.
Кравчук на российском телевидении
- Кравчук включался в эфир телеканала "Россия24" в конце 2020 года. Общался о Донбассе, в частности – о необходимости плана "Б".
- Перед этим он засветился в интервью со скандальной россиянкой Ольгой Скабеевой. Там спорил, чей Донбасс и кто начал войну.
- Еще раньше – дал интервью изданию ТАСС, которое финансирует российское правительство. Среди тем – выборы на Донбассе и амнистия, Минские соглашения.
- В начале 2020 года Кравчук заявил в пропагандистской программе "60 минут", что Гитлер и Сталин встречались во Львове.
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