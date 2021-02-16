Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уже несколько раз участвовал в эфирах российских пропагандистских телеканалов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал свое мнение относительно этого.

Министр считает, что Кравчуку это позволяет исторический статус первого украинского президента. Об этом Кулеба говорил 16 февраля во время пресс-конференции в Киеве.

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Глава МИД не сомневается в патриотизме Кравчука. Он подчеркнул, что тот является первым президентом Украины. К тому же, сейчас он достойно представляет украинские интересы в ТКГ.

Недавно он представлял их и на брифинге Совбеза ООН, где обсуждалось состояние выполнения минских договоренностей. Поэтому вопросов о принципиальности и патриотичности его позиций быть не может, – подчеркнул Кулеба.

"Но исторический статус и роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому лицу, в том числе – во время разных телеэфиров", – считает министр иностранных дел.

В то же время Кулеба объяснил свою позицию относительно похожих телевизионных шоу на пропагандистских каналах. Он подчеркнул, что не принимает в них участие.

Справка. Ранее походы Кравчука на пропагандистские каналы прокомментировал Алексей Арестович, спикер украинской делегации в ТКГ. Он считает, что так тот стремится донести украинскую точку зрения до россиян.

Кравчук на российском телевидении