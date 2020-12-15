В Украине в 2020 году произошло более 135 тысяч аварий, в которых погибли почти 3 тысячи человек. О самых резонансных дорожно-транспортных происшествиях, которые всколыхнули Украину в уходящем году –читайте на 24 канале.

Каждое ДТП является громким по-своему, и, как видим из статистики выше, в 2020 году их произошло очень много. Мы отобрали 10, получивших немалую огласку. Также бонусом предлагаем вспомнить еще 3 аварии. Участниками одной из них были украинские чиновники, а другая авария получилась довольно курьезной. Третье ДТП, на наше усмотрение, стало самым резонансным из случившихся за рубежом. Обо всех громких авариях 2020 года узнавайте в материале 24 канала.

Главные ДТП 2020 года

Гибель Соломии Островской

Трагедия произошла в начале 2020 года, а именно 19 января. Тогда известная львовянка, владелица клиники эстетической медицины Genesis Соломия Островская погибла в ДТП на Житомирщине.

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25-летняя женщина на собственном Nissan Juke возвращалась с горнолыжного курорта и столкнулась с грузовиком Volvo. Причиной ДТП стало то, что львовянка выехала на встречную полосу. В результате аварии женщина погибла на месте.



Автомобиль Соломии Островской после ДТП на Житомирщине / Фото "Варта 1"

Под Борисполем погиб полковник Романов

Смертельная авария произошла 10 июня 2020 года. Автомобиль полковника Командования Воздушных сил ВСУ Николая Романова врезался в припаркованную фуру. Ее водитель вышел из фуры за несколько минут до трагедии и пошел в магазин. А когда вернулся, увидел страшные последствия ДТП.

Вместе с полковником в момент аварии в авто находилась и его жена Татьяна. Оба погибли на месте – травмы были несовместимыми с жизнью. Выжить удалось лишь их собаке. У супругов осталось 2 взрослых дочерей и внуки.



Николай и Татьяна Романовы / Фото Obozrevatel

Николаю Романову было 54 года. Он всю свою жизнь посвятил службе в ВСУ. Служил в Генштабе, представлял Воздушные силы с дислокацией в Виннице и Киеве.

Смотрите видео с места ДТП, в котором погибли супруги Романовы:

Жуткое ДТП под Козином: погибла целая семья

Летом 2020 года Украину шокировало ДТП возле Козина на Киевщине. Инцидент произошел под вечер 12 июля на Старообуховской трассе. Там столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Hyundai. В авто находились 5 человек, в том числе дети.

В результате аварии погибли отец с матерью и девочка 8 лет из автомобиля Hyundai. Еще 2 мальчиков из этого авто в возрасте 10 и 12 лет забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии (впоследствии младший умер).

ДТП совершил водитель Mercedes, выехавший на встречную полосу. Водителем оказался 39-летний Антон Желепа. Драгер показал, что в его крови была огромная доза алкоголя – 1,32 промилле. Когда суд избирал Желепе меру пресечения, мужчина признался, что в день аварии выпил примерно 200 граммов водки, а накануне еще и курил каннабис.



Антон Желепа в зале суда – в результате ДТП он получил травму руки / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Кроме того, по информации СМИ, Желепа не имел прав и угнал микроавтобус, на котором совершил ДТП. Сам мужчина ничего об этом не помнил. Также известно, что водителя несколько раз привлекали к уголовной ответственности – одно из дел касается еще одного смертельного ДТП.

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Желепу суд взял под стражу на 2 месяца без права на внесение залога. Подозрение мужчине предъявили по статье о нарушении ПДД, что привело к гибели нескольких человек. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет за решеткой. Расследование этого дела продолжается.

Смотрите сюжет 24 Канала о смертельном ДТП возле Козина под Киевом:

Наезд на курсанток Военно-медицинской академии

В конце августа 2020 года в Киеве пьяный майор врезался в группу из 3 курсанток. Это произошло на территории военной академии на улице Зоологической. Всем девушкам было по 23 года. Их доставили в тяжелом состоянии в военный госпиталь. Двоим провели срочные операции, во время которых ампутировали по одной ноге. Третья девушка получила переломы обеих ног.

Истории курсанток, которых сбил пьяный майор, - Галины Николин, Татьяны Николаевой и Александры Гуй: смотрите видео 24 канала

ДТП совершил 46-летний Владимир Холодный, который был начальником курса факультета подготовки военных врачей. Известно, что накануне мужчина выпивал с коллегами. А после ДТП в его крови обнаружили 2,9 промилле алкоголя, что почти в 15 раз превышает норму.

Холодный в суде раскаивался за содеянное. Подчеркивал, что не будет пытаться избежать наказания.

Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим,

- сказал Холодный.



Владимир Холодный в зале суде / Фото "5 канала"

Суд избрал Холодному меру пресечения – 60 суток под стражей. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за пьяную аварию с тяжелотравмированными людьми. Между тем, потерпевшие рассказали, что адвокат Холодного предлагал им финансовую компенсацию. Расследование по этому делу продолжается.



Последствия ДТП возле военной академии на Зоологической в Киеве / Фото Нацполиции

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Сгорели заживо студенты из Марокко

В сентябре 2020 года страшные события случились в Запорожье. Там 17 сентября на набережной вблизи парка Победы BMW на бешеной скорости слетел с дороги и врезался в опору билборда. В результате машина вспыхнула.

Видео последствий ДТП на набережной в Запорожье:

В салоне авто находились 6 человек. К сожалению, 3 из них погибли. Все погибшие были гражданами Марокко и учились в Запорожском государственном медицинском университете. Это 21-летний Валид Азизе, 20-летний Закари Харди и 17-летняя Наргеси Джагун. Еще 2 удалось спасти – водителя и пассажирку с передних сидений успели вытащить свидетели аварии.



Студенты из Марокко, погибшие в страшном ДТП в Запорожье / коллаж арабского дома в Украине

Пьяный полицейский сбил мать с дочкой на переходе

Еще 1 громкое ДТП произошло в начале октября 2020 года в Броварах Киевской области. Там пьяный полицейский на пешеходном переходе сбил 2 женщин – мать Надежду Чамару и дочь Марину. К сожалению, старшая женщина погибла на месте, а младшую госпитализировали. Девушка получила травмы различной степени тяжести.

Свидетели рассказали, что трагедия произошла напротив культурного центра "Прометей". А 2 женщины шли по пешеходному переходу в направлении библиотеки. От удара авто девушку отбросило на зеленую зону к деревьям, а ее мать машина сбила дважды – второй раз в воздухе.



Пьяный полицейский в Броварах сбил 43-летнюю Надежду Чамару и ее 22-летнюю дочь Марину / Коллаж dtp.kiev.ua

Очевидцы рассказывали, что после аварии авто не остановилось и поехало дальше в направлении центра. Однако ДТП заметили мотоциклисты, которые пытались остановить нарушителя. Вероятно, водитель хотел объехать мотоциклистов, но не справился с управлением, и уже через несколько метров ударился в дерево возле горсовета.

За рулем авто был участковый офицер Деснянского управления полиции Михаил Лудченко. По данным в соцсетях, он является сыном чиновницы горсовета Броваров Дианы Лудченко. Женщина приближена к действующему мэру города Игорю Сапожко. Также известно, что Михаил Лудченко был фигурантом нескольких громких дел.

После аварии мужчину задержали и уволили из правоохранительных органов. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Если вину докажут, Лудченко грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Комментарий ГБР касательно ДТП с участием полицейского в Броварах: смотрите видео

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В Харькове из-за мажора погибли офицер ГСЧС и его 15-летняя дочь

Инцидент произошел 21 октября 202о года на Окружной дороге Харькова. Там Toyota Land Cruiser влетела в Lanos. По словам очевидцев, водитель первого авто был пьян. Речь идет о 19-летнем Дмитрии Габышеве. На суде парень признал свою вину.

Заметим, что ранее Габышева уже ловили пьяным за рулем. Но тогда его лишь привлекали к административной ответственности и забрали права до декабря. Однако на этот раз юношу оставили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. А грозит парню до 10 лет тюрьмы.



Дмитрий Габышев / Фото из соцсетей

Что касается жертв ДТП, то погиб начальник 32-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Харьковской области Дмитрий Азаренков. Ему был 41 год. Также авария унесла жизнь 15-летней дочери Азаренкова.



Погибшие в ДТП Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь / Фото из соцсетей

На Майдане внедорожник снес людей

30 октября 2020 года смертельное ДТП произошло в самом центре Киева – на Майдане Незалежности. Туда на пешеходную зону с улицы Институтской съехал водитель и на остановке общественного транспорта въехал в пешеходов. Затем машина вылетела на встречную полосу проезжей части Крещатика. Там авто протаранило по меньшей мере 4 других машины и остановилось. В результате аварии на месте погибли 2 женщины. Еще несколько человек получили травмы.

За рулем авто был 66-летний Юрий Назаренко. В свое время он занимал должность председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением, потому что потерял сознание. Эти слова Назаренко впоследствии подтвердил в суде. Также известно, что ранее в октябре он перенес операцию после инсульта.

Суд 31 октября избрал Назаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет заключения. Заметим, что Назараенко привезла скорая в суд на каталке.

Смотрите видео смертельного ДТП на Крещатике:

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Авто снесло людей на островке безопасности в Харькове

В начале ноября 2020 года внимание всей Украины было приковано к Харькову. Там произошло очень страшное ДТП на проспекте Науки. Автомобиль на бешеной скорости более чем в 100 километров в час снес 4 человека, когда те ждали зеленый свет на островке безопасности. К счастью, в результате никто не погиб. Что касается пострадавших, 3 из них доставили в больницу. По данным полиции, это 50-летняя женщина, 10-летний мальчик и его 48-летний отец.

Смотрите видео момента ДТП на проспекте Науки в Харькове:

Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и переломы левого предплечья и голени. Мальчик также получил черепно-мозговую травму, переломы бедер и предплечья. А мужчина – ушибы органов грудной клетки, брюшной полости и бедер.

Что касается водителя, то им оказался гражданин Египта Хенди Али. Ранее мужчина фигурировал в деле о резне. Тогда его выпустили из-под стражи под залог в 105 тысяч гривен. Что касается дела об аварии, то египтянин получил не менее 60 суток в СИЗО, пока будет продолжаться следствие. Хенди Али грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

На заседании суда водитель заявил, что его автомобиль толкнула другая машина. Поэтому мужчина и потерял контроль, а от удара выехал на островок безопасности. При этом Хэнди Али полностью признал свою вину и раскаялся.



Хенди Али в зале суда / Фото 24 канала

Uber влетел в остановку в Киеве: есть жертвы

Через несколько дней после харьковской ДТП произошло в Киеве. В столице в людей на остановке общественного транспорта въехала машина такси Uber. В результате погибли 2 женщины в возрасте 41 и 60 лет. Еще 2 человека получили травмы. В частности, одного мужчину зажало между автомобилем и киоском. Спасатели вытаскивали мужчину щипцами.



Uber протаранил киоск на остановке / Фото телеграмм канала "Киев сейчас"

ДТП произошло на кольцевой дороге возле остановки "Академгородок". Известно, что водитель такси не справился с управлением, а после остановки врезался в еще 1 авто. По словам очевидцев, Uber ехал с бешеной скоростью. Водитель такси объяснял патрульным, что уснул за рулем. Геращенко рассказал, что в момент ДТП мужчина был очень уставшим от сверхурочной работы.

Суд избрал 23-летнему водителю Uber меру пресечения – 2 месяца под стражей. Если вину водителя такси докажут, ему будут грозить от 5 до 10 лет тюрьмы. Следствие по этому делу продолжается.

Момент въезда такси Uber в остановку в Киеве: видео

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Не менее резонансные аварии, также поразившие в 2020 году

В громком ДТП засветились киевские чиновники

Инцидент произошел в конце апреля 2020 года в центре Киева. Полиция остановила Mercedes из-за того, что водитель забыл выключить фары. За рулем авто находилась уже бывшая депутат Киевского горсовета Людмила Костенко. Ее пассажир – на то время заместитель городского головы Виталия Кличко Владимир Слончак.

Обычно такие ситуации завершаются мирно: полицейские проверяют документы, делают предупреждения и отпускают водителя. Однако в тот раз Костенко находилась в состоянии алкогольного опьянения. Слончак решил за нее вступиться и набросился с кулаками на полицейского. Чиновника задержали, а патрульному вызвали медиков.

Слончак ударил полицейского: смотрите видео с регистратора

Впоследствии Костенко отказалась проходить тест на алкоголь. Такой шаг объяснила тем, что "на месте остановки было много сотрудников полиции", а сама она "находилась в стрессовом и истощенном состоянии". Однако машину чиновницы все же забрали на штрафплощадку.

Городской голова Киева Виталий Кличко во время своего ежедневного брифинга заявил об увольнении Слончака. Мэр столицы также попросил прощения у сотрудников полиции за этот инцидент.

Слончака таки освободили от должности, а 28 апреля 2020 года суд отправил его под домашний арест. Что касается Костенко, то суд решил закрыть дело против нее.

Задержание заместителя председателя КГГА Слончака и общение полиции с депутатом Костенко: смотрите видео

Самое резонансное зарубежное ДТП

Его совершил Михаил Ефремов – актер, которого знают и многие любят в Украине. Инцидент с его участием случился поздним вечером 8 июня 2020 года в Москве. Ефремов был пьян и под наркотиками. В таком состоянии он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фургоном. Водителем последнего был курьер Сергей Захаров. Мужчина от травм скончался в больнице на следующее утро.

Сначала Ефремов признавал свою вину, предлагал деньги пострадавшим и даже хотел взять на опекунство сына погибшего. Однако впоследствии риторика актера резко изменилась. Долгое время он не признавал вины.

Ефремов должен был находиться под домашним арестом до 22 января 2021 года. Однако в сентябре суд признал актера виновным в совершении ДТП и вынес приговор – 8 лет заключения в колонии общего режима. Впоследствии Ефремову уменьшили наказание на полгода – до 7 лет и 6 месяцев колонии. Также актер должен выплатить семье погибшего, а именно сыну Сергея Захарова, 800 тысяч рублей компенсации.

Момент и последствия ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве: смотрите видео

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ДТП бывают и курьезными

И напоследок напомним о случае, который произошел 20 октября 2020 года в Харькове. Там на набережной внедорожник упал в реку. А водитель, чтобы спастись от воды, залезла на крышу авто.

Джип упал в реку в Харькове: смотрите видео

В конце концов женщина стала героиней мемов, и ее окрестили "Харьковской русалочкой". Патрульным она объяснила, что когда ехала в автомобиле, увидела на дороге кошку. Чтобы не наехать на животное, женщина направила машину в сторону бордюра. После этого движение авто стало неконтролируемым, и оно упало в воду.

По данным журналистов, потерпевшей оказалась Анна Сичкарь. Она занимает должность начальницы юридического сектора ГСЧС в Харьковской области.

Новая Русалочка: харьковчанка стала мемом из-за необычного ДТП: смотрите видео 24 канала