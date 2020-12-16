Экс-глава Запорожской ОГА Александр Старух может возглавить область снова. Правительство 16 декабря согласовало его назначение.

Старух представил себя на заседании Кабмина. Тогда правительство приняло решение о его назначении, сообщает 24 канал.

Кстати Правительство согласовало назначение Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА

Что обещает Старух

В первую очередь политик хочет решить кадровые вопросы, ведь в области полгода нет руководителя управления образования.

Кроме этого, Старух заверил, что проведет аудит выполнения в Запорожье распоряжений правительства и указов президента.

Чиновник утверждает, что будет способствовать трансформации районов и тому подобное.