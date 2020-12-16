Старух может возглавить Запорожскую ОГА: правительство согласовало назначение
Экс-глава Запорожской ОГА Александр Старух может возглавить область снова. Правительство 16 декабря согласовало его назначение.
Старух представил себя на заседании Кабмина. Тогда правительство приняло решение о его назначении, сообщает 24 канал.
Кстати Правительство согласовало назначение Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА
Что обещает Старух
- В первую очередь политик хочет решить кадровые вопросы, ведь в области полгода нет руководителя управления образования.
- Кроме этого, Старух заверил, что проведет аудит выполнения в Запорожье распоряжений правительства и указов президента.
- Чиновник утверждает, что будет способствовать трансформации районов и тому подобное.
Кто такой Александр Старух?Политик уже возглавлял Запорожскую область в течение 2008 – 2010 годов. Тогда он работал исполняющим обязанности. Также Старух был депутатом областного совета предыдущего созыва, где руководил фракцией "Батькивщины".
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