Умер старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова. Игорю Ахметову было 59 лет. Сейчас причина смерти – неизвестна.

Игорь Ахметов умер на 60-м году жизни

О смерти Игоря Ахметова сообщили на сайте "Шахтера". Владельцем этого футбольного клуба является сам Ринат Ахметов.

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Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он принимал участие в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семьи ФК "Шахтер",

– говорится в сообщении футбольного клуба.

Что известно об Игоре Ахметова: краткая биография