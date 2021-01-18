Молокане поселялись на украинских землях еще с началом реформы Русской православной церкви в XVII веке. Они иначе трактовали христианство и имели ряд течений, которые постепенно получили сотни тысяч последователей.

В Украине наиболее распространенными сообществами староверов являются липоване и молокане. Подробнее об этом – в проекте Ukraїner.

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Как и когда появились в Украине

В 1820 – 1830-х годах первые молокане выехали из Российской империи, а остальные были уже принудительно выселены из родных земель на Приазовье, где компактно проживают по сей день.

Справка. Молокане – те, что используют словесное молоко, то есть читают Священное Писание. Так они объясняют название своей духовной христианской общины.

Первые поселенцы прославились тем, что основали поселок Нововасильевка, а впоследствии – кожаный, кирпичный, и черепичный заводы, мельницу с газогенераторными двигателями и мастерские различных ремесел. Вместе с промышленностью развивалось и сельское хозяйство.

Молокане в Украине / Фото Ukraїner (Юрий Стефаняк, Сергей Коровайный)

Преследование властями СССР

Молокане гордились тем, что им удалось обустроить оазис на пустыре. С приходом советской власти их крупные хозяйства превратились из объекта гордости за объект презрения. В 30-е годы XX века Нововасильевка, как и остальные села на Приазовье, страдала от раскулачивания.

"Всех Петраков выслали в Караганду, на Соловки. Тетя Фрося рассказывала, что ее с мужем и сыном Ванею высадили из поезда на снег, и он (сын) так в санях и замерз", – вспомнил Леонид Петраков.

Они натянули какую-то палатку и топили день и ночь хвоей, чтобы самим не замерзнуть. Затем дядя Петр и тетя Фрося бежали из ссылки под чужой фамилией. Так они и выжили. Все остальные погибли в ссылке,

– добавил он.

Советская власть запрещала одну из важнейших частей духовной жизни молокан – собрания. Это изрядно повлияло на следующее их поколение.

В 2006 году молокане основали культурное общество "Русь" с целью возродить собственные традиции и передать детям. А потом, совместно с другими жителями основали музей, где собрали все об истории села и молоканской культуре.

Узнайте больше о жизни молокан на Приазовье: видео Ukraїner

Справка. Ukraїner – это волонтерский медиапроект, что в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.