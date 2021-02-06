Украинским СМИ не стоит относиться к закрытию телеканалов Виктора Медведчука, как к прецеденту. Как пояснил глава Минкульта Александр Ткаченко, это исключение, что имеет доказательства.

По словам министра культуры и информационной политики, с одной стороны, свободу и независимость нужно защищать, а с другой – нужно защищать возможность получать различные точки зрения.

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В то же время Ткаченко подчеркнул, что не считает каналы из пула Медведчука медиа. Он отметил, что это – "классическая пропагандистская машина". Министр также привел пример, как британский медиа регулятор Ofcom лишил лицензии англоязычный китайский канал, ибо тот де-факто или косвенно руководствуются коммунистической партией Китая.

И это – фактически то же самое, с чем столкнулись и мы. Потому упомянутые каналы косвенно управляются Кремлем. В решении СНБО было отмечено, что для его принятия есть юридические основания. Ведь недавно появились доказательства опосредованного финансирования этих каналов со стороны государства-агрессора,

– отметил Ткаченко.

По его мнению, это решение созрело в обществе. Ведь, когда говорилось о стандартах журналистики, существование каналов Виктора Медведчука "вызвало диссонанс".

Он в очередной раз подчеркнул, что свобода слова и права человека для Украины – ключевые понятия. И Минкульт будет их отстаивать ради нашей свободы и независимости.

Почему заблокировали каналы Медведчука

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций.

Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

в сфере телерадиовещания, зафиксированные Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания. А министр внутренних дел Арсен Аваков вообще заявил, что оснований, чтобы прекратить вещание каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", было достаточно еще в 2018 году, то есть при президентстве Петра Порошенко.

Что известно о запрете каналов Медведчука?

СНБО ввела персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет. Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день СНБО ввела персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет. Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу. Руководство указанных медиа уже заявило, что будет обжаловать это решение во всех возможных инстанциях.

Подробно о том, почему заблокировали ZIK, NewsOne и "112 Украина", и как русские финансировали каналы Медведчука – читайте в материале 24 канала.