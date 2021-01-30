В харьковском метрополитене 30 января произошел инцидент на станции "Дворец спорта". О 11:28 пассажир упал на рельсы.

Источник: пресс-служба Харьковского метрополитена

Падение произошло в момент, когда по путям не двигался электропоезд.

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На станции "Дворец спорта" в Харькове мужчина упал на рельсы

В пресс-службе сообщили, что с контактного рельса сразу было снято напряжение. После этого пассажира оперативно вывели на платформу.

Инцидент произошел об 11:28. Уже через 2 минуты, в 11:30, работники метро подали напряжение на рельсы.

Представитель харьковского метро Алексей Битнер рассказал, что пассажир не нуждался в медицинской помощи после падения. Об этом сообщает "Общественное". Сейчас с ним работают правоохранители.

Просим всех пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном и приносим извинения за временные неудобства,

– отметили в пресс-служба.

Что делать при падении на рельсы в метро

На сайте благотворительного фонда "Помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий" указано, что нужно делать в случае падения на рельсы метрополитена.