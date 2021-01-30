На станции метро в Харькове пассажир упал на рельсы: что известно об инциденте
В харьковском метрополитене 30 января произошел инцидент на станции "Дворец спорта". О 11:28 пассажир упал на рельсы.
Источник: пресс-служба Харьковского метрополитена
Падение произошло в момент, когда по путям не двигался электропоезд.
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На станции "Дворец спорта" в Харькове мужчина упал на рельсы
В пресс-службе сообщили, что с контактного рельса сразу было снято напряжение. После этого пассажира оперативно вывели на платформу.
Инцидент произошел об 11:28. Уже через 2 минуты, в 11:30, работники метро подали напряжение на рельсы.
Представитель харьковского метро Алексей Битнер рассказал, что пассажир не нуждался в медицинской помощи после падения. Об этом сообщает "Общественное". Сейчас с ним работают правоохранители.
Просим всех пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном и приносим извинения за временные неудобства,
– отметили в пресс-служба.
Что делать при падении на рельсы в метро
На сайте благотворительного фонда "Помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий" указано, что нужно делать в случае падения на рельсы метрополитена.
- Ни в коем случае нельзя перелезать через рельсы и пытаться попасть на платформу самостоятельно.
- Если человек упал на рельсы, но чувствует себя нормально и может встать, то должен двигаться в направлении движения поезда к цифровому табло. Там есть безопасные ступеньки, по которым можно подняться.
- Если пассажир не может двигаться или нет времени добежать до ступеней – рекомендуется лечь в лоток между рельсами головой к поезду и переждать его проезд. Следует обязательно при этом снять рюкзак или сумку, и переждать проезд поезда.
- Положение головой к поезду поможет избежать задирание одежды струей воздуха и риска зацепиться им за поезд.
- Нельзя подавать с платформы руку или другие средства, чтобы вытащить пострадавшего. Ведь электрическим током может ударить того, кто оказывает помощь.
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