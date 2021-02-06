Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" 6 февраля исполняется 25 лет. Компания Google посвятила этому событию особый дудл.

Украинские ученые всегда принимали активное участие в научно-исследовательской работе по изучению Южного полюса. Однако после распада СССР Россия объявила себя правопреемницей антарктических станций Советского Союза, категорически отказав Украине в передаче хоть одной из них.

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Что известно об антарктической станции "Академик Вернадский"

Тогда после подготовительных работ 6 февраля 1996 года Украине передали британскую антарктическую станцию "Фарадей". Над ней подняли украинский флаг и присвоили новое имя – "Академик Вернадский".

"Фарадей". Над ней подняли украинский флаг и присвоили новое имя – "Академик Вернадский". С тех пор Национальный антарктический научный центр ежегодно направляет туда научные экспедиции. Сейчас там находится уже 25-я экспедиция.

Сейчас там находится Украинская антарктическая станция расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.

Она работает постоянно и Украинские полярники проводят исследования по биологии, метеорологии, океанографии, изучают влияние холода на организм человека, изменения магнитного поля Земли, ионосферу и космос. Кроме того, на "Вернадском" открыли несколько новых видов животных и растений.

Данные из Википедии

Google посвятил юбилею станции дудл

На стартовой странице поисковика 6 февраля размещена украинская антарктическая станция и веселые пингвины вокруг.

Нажав на дудл, можно перейти к ссылкам на информационные сообщения о роли Украины в исследовании Антарктиды.

Поздравляем с 25-летием команду станции "Академик Вернадский" и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями,

– отметили в Google.



Google посвятил юбилею "Академика Вернадского" дудл

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Поздравление от Британии

С годовщиной украинскую станцию поздравили в твиттере посольства Великобритании в Украине.

25 лет назад Британия передала Украине одну из своих исследовательских станций в Антарктиде – "Фарадей", сделав возможным возвращение в число стран, которые проводят там исследования, так как украинцы были в составе первых экспедиций на этот континент,

– говорится в поздравлении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о праздновании юбилея основания станции "Академик Вернадский".