ТКГ соберется на новое заседание: обнародовали повестку дня
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 31 марта. Переговоры пройдут в формате видеоконференции.
Источник:телеграм украинской делегации в ТКГ
Отмечается также, что переговоры рабочих групп по вопросам гуманитарной, экономической и политической безопасности пройдут 30 марта.
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В делегации обнародовали повестку дня заседаний
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Отмечается, что сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки". Цель этих переговоров – возвращение к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.
Основные наши усилия сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики,
– подытожили в украинской делегации.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 28 марта, российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики 8 раз обстреливали позиции ВСУ, 1 раз осуществили дистанционное минирование, а также 1 раз открывали огонь по мирным районам.
- В результате вражеских атак ни один защитник Украины и гражданский не пострадал.
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