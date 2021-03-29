Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 31 марта. Переговоры пройдут в формате видеоконференции.

Отмечается также, что переговоры рабочих групп по вопросам гуманитарной, экономической и политической безопасности пройдут 30 марта.

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В делегации обнародовали повестку дня заседаний

вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск;

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Отмечается, что сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки". Цель этих переговоров – возвращение к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Основные наши усилия сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики,

– подытожили в украинской делегации.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 28 марта, российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики 8 раз обстреливали позиции ВСУ, 1 раз осуществили дистанционное минирование, а также 1 раз открывали огонь по мирным районам.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины и гражданский не пострадал.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала