Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 3 февраля. Переговоры состоятся в формате видеоконференции.

Источник: телеграмм украинской делегации в ТКГ

Отмечается также, что переговоры рабочих групп по вопросам гуманитарной, экономической и политической безопасности пройдут 2 февраля.

Читайте также Переговоры по Донбассу: Россия загнала процесс урегулирования в тупик

В делегации обнародовали повестку дня заседаний

Имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, в частности согласование новых участков разведения. Обновление плана разминирования;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктов Золотое и Счастье. Обмен удерживаемыми лицами. Полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Россия во время переговоров странно себя ведет

Участники украинской делегации в ТКГ сообщают, что во время онлайн-встреч нет видимого прогресса по Донбассу. Остановились переговоры и по масштабному обмену пленными. Украинцы подчеркивают, что Россия ведет себя в последнее время очень нервно.

Леонид Кравчук утверждает, что с июля российская сторона блокирует все инициативы Украины. И только то и делает, что обвиняет нас в бездействии.

Ситуация на Донбассе обостряется