Стало известно, когда состоится новое заседание ТКГ: обнародовали повестку дня
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 3 февраля. Переговоры состоятся в формате видеоконференции.
Источник: телеграмм украинской делегации в ТКГ
Отмечается также, что переговоры рабочих групп по вопросам гуманитарной, экономической и политической безопасности пройдут 2 февраля.
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В делегации обнародовали повестку дня заседаний
- Имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, в частности согласование новых участков разведения. Обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктов Золотое и Счастье. Обмен удерживаемыми лицами. Полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Россия во время переговоров странно себя ведет
Участники украинской делегации в ТКГ сообщают, что во время онлайн-встреч нет видимого прогресса по Донбассу. Остановились переговоры и по масштабному обмену пленными. Украинцы подчеркивают, что Россия ведет себя в последнее время очень нервно.
Леонид Кравчук утверждает, что с июля российская сторона блокирует все инициативы Украины. И только то и делает, что обвиняет нас в бездействии.
Ситуация на Донбассе обостряется
- 28 января 2021 года на оккупированном Донбассе состоялся форум, участие в котором приняли российские пропагандисты и депутаты Госдумы России.
- На этом форуме боевики представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", в которой предполагается захват всей территории Донецкой и Луганской областей и объединить квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР".
- Боевики якобы не планируют входить в состав России, лишь сообщили о тесном сотрудничестве со страной-агрессором.
- Дмитрий Кулеба высмеял так называемую "доктрину", назвав документ "фантастическим романом".
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