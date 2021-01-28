Несовершеннолетний украинец Юрий, которого 15 января 2021 года жестоко избили в пригороде Парижа, сейчас находится в стабильном состоянии. Украинские дипломаты поддерживают связь с семьей и врачами парня.

Источник: Укринформ

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что посольство Украины во Франции активно взаимодействует с правоохранительными органами и прокуратурой в рамках уголовного производства.

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Николенко прокомментировал предварительную информацию относительно инцидента

Он подтвердил, что 28 января парижская полиция задержала в городе Ванв, что в пригороде столицы, 9 лиц, которые могут быть причастны к избиению Юрия.

Дипломат также отметил, что правоохранители опровергли информацию о якобы наличии судимости у несовершеннолетнего украинца. Ранее Юрий не был известен местным полицейским.

Что еще раньше выяснила французская полиция

Юрий стал жертвой мести представителей банды RD4.

В отчете полиции нет ни одного упоминания о том, что украинец имел с собой отвертку, как ранее сообщали в СМИ.

Когда на место инцидента прибыли правоохранители, с головы подростка шла кровь.

Полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.

Жестокое избиение гражданина Украины в Париже: коротко