Жестокое избиение украинца в Париже: в МИД рассказали о состоянии парня
Несовершеннолетний украинец Юрий, которого 15 января 2021 года жестоко избили в пригороде Парижа, сейчас находится в стабильном состоянии. Украинские дипломаты поддерживают связь с семьей и врачами парня.
Источник: Укринформ
Представитель МИД Олег Николенко заявил, что посольство Украины во Франции активно взаимодействует с правоохранительными органами и прокуратурой в рамках уголовного производства.
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Николенко прокомментировал предварительную информацию относительно инцидента
Он подтвердил, что 28 января парижская полиция задержала в городе Ванв, что в пригороде столицы, 9 лиц, которые могут быть причастны к избиению Юрия.
Дипломат также отметил, что правоохранители опровергли информацию о якобы наличии судимости у несовершеннолетнего украинца. Ранее Юрий не был известен местным полицейским.
Что еще раньше выяснила французская полиция
- Юрий стал жертвой мести представителей банды RD4.
- В отчете полиции нет ни одного упоминания о том, что украинец имел с собой отвертку, как ранее сообщали в СМИ.
- Когда на место инцидента прибыли правоохранители, с головы подростка шла кровь.
- Полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.
Жестокое избиение гражданина Украины в Париже: коротко
- Несовершеннолетнего гражданина Украины Юрия 15 января 2021 года жестоко избили в пригороде Парижа.
- Подросток вместе с друзьями возвращался с занятий. По дороге на них напала банда парней.
- Злоумышленники жестоко избили парня, камеры наблюдения зафиксировали, что преступники даже запрыгивали Юрию на голову.
- В результате зверского избиения парень попал в реанимацию, он был в коме больше недели.
- Когда полиция прибыла на место происшествия, молодым людям уже удалось убежать.
- Мэр Парижа Анн Идальго призвал правоохранителей провести эффективное расследование. А помощник президента страны Эммануэля Макрона встретился с мамой Юрия и выразил ей слова поддержки.
- 28 января 2021 года французские правоохранители задержали 8 подростков и 1 совершеннолетнего. Они могут быть причастны к избиению несовершеннолетнего украинца.
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