Вследствие вражеской пули снайпера 21 января на Донбассе погиб украинский военный. Погибшим оказался старший матрос Александр Отрепьев.

Об имени погибшего военного сообщили на странице в фейсбуке 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти,

– говорится в сообщении.



На Донбассе погиб военный Александр Отрепьев / Фото бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского

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