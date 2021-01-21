О жуткой истории 30-летнего одессита, который лишил жизни собственного отца и друга семьи, полицейские узнали днем 20 января от соседей мужчины.

Первыми увидели мужчину, у которого на шее были внутренние органы жертвы, а в руках – отрезанная голова, местные жительницы. На их крики выбежали на улицу люди, которые вызвали полицию. Об этом сообщает ТСН.

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Очевидцы утверждают, что обнаженный мужчина в крови бродил по двору дома на улице Небесной Сотни.

Разбил окно машины

По словам свидетелей, их сосед бил отрезанной головой своего отца по припаркованных машинах. Некоторые окна автомобилей он даже разбил.

Полицейские задержали мужчину уже в его квартире. Судя по всему, после жуткого похода по двору злоумышленник вернулся домой.

Вел он себя довольно буйно. Для усмирения мужчины полицейским пришлось применить силу.

Что известно об Одесском убийце

По данным местных СМИ, убийцей 2 мужчин оказался 30-летний бывший сотрудник отеля "Дюк".

С места работы его уволили за неадекватное поведение и пребывание на месте в состоянии наркотического опьянения.

Соседи убитого говорят, что он жил в квартире, где произошло убийство. Однако видели его там не очень часто.

За содеянное мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Впрочем, для этого судьи должны признать его виновным, а врачи – психически здоровым.

Смотрите видео с места убийства 2 мужчин в Одессе: