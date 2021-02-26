Совет национальной безопасности и обороны 26 февраля проведет закрытое заседание. На нем рассмотрят государственную стратегию деоккупации Крыма, санкции и еще несколько вопросов.

На заседании в закрытом режиме рассмотрят проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь". Новость дополняется...