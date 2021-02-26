Стала известна повестка дня заседания СНБО
Совет национальной безопасности и обороны 26 февраля проведет закрытое заседание. На нем рассмотрят государственную стратегию деоккупации Крыма, санкции и еще несколько вопросов.
Источник:СНБО
На заседании в закрытом режиме рассмотрят проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter