В Тернополе стадион назвали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Это возмутило посла Израиля в Украине Джоэля Лиона. Дипломат даже требовал отменить решение. Однако в Украине уже ответили на такие упреки.

Сохранение национальной памяти остается одним из приоритетов государственной политики Украины.

Важно Стадион в Тернополе назвали в честь Шухевича: посол Израиля требует отменить решение

Что говорят в МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что дискуссии по этому поводу должны вести историки.

Зато дипломаты, по словам спикера, должны работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот.

Что говорил посол

Лион заявил, что Израиль осуждает решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Шухевича. Сообщение также ретвитнуло Посольство Израиля в Украине.

Важно! Семья Шухевичей во время Холокоста спасла соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Старшую сестру девушки Ирму немцы застрелили, а Ирина начала жить у Шухевичей. Главнокомандующий УПА помог с изготовлением для нее новых документов на имя Ирины Рыжко – дочери погибшего советского офицера. Пришлось даже сменить год рождения.

После ареста жены Шухевича – Натальи, деятель переправил девочку в сиротский приют, где Ирина находилась до конца войны. Таким образом она пережила немецкую оккупацию и Холокост.

Это уже не первые такие заявления Лиона

Ранее посол уже делал скандальные заявления об украинских героях. Например, Лион назвал Степана Бандеру "сообщником нацистов". Кроме того, он вместе с послом Польши Бартошем Цихоцки опубликовали совместное заявление, что украинские власти "до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно осудить".

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