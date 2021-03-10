Скандал со стадионом имени Шухевича в Украине отреагировали на обвинения посла Израиля
В Тернополе стадион назвали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Это возмутило посла Израиля в Украине Джоэля Лиона. Дипломат даже требовал отменить решение. Однако в Украине уже ответили на такие упреки.
Источник:твиттер Олега Николенко
Сохранение национальной памяти остается одним из приоритетов государственной политики Украины.
Важно Стадион в Тернополе назвали в честь Шухевича: посол Израиля требует отменить решение
Что говорят в МИД
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что дискуссии по этому поводу должны вести историки.
Зато дипломаты, по словам спикера, должны работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот.
Что говорил посол
Лион заявил, что Израиль осуждает решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Шухевича. Сообщение также ретвитнуло Посольство Израиля в Украине.
Это уже не первые такие заявления Лиона
- Ранее посол уже делал скандальные заявления об украинских героях. Например, Лион назвал Степана Бандеру "сообщником нацистов".
- Кроме того, он вместе с послом Польши Бартошем Цихоцки опубликовали совместное заявление, что украинские власти "до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно осудить".
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