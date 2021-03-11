С 2007 Шухевич постепенно занимает место второго после Бандеры антигероя в российской пропаганде. Далее читайте на украинском.

Як російська пропаганда демонізує Шухевича

Вона стартувала як масштабна інформаційна кампанія в 2007 році, після присвоєння йому президентом Ющенком звання Героя України.

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В совєтські часи весь негатив у зображенні українського визвольного руху ОУН і УПА зосереджувався на одному імені – Бандера. Його іменем називали всіх учасників цього руху, на нього спрямовувались найбільші зусилля з дискредитації, він був уособленням всього зла українського націоналізму. Таким чином, пропагандисти СРСР по суті перетворили його в символ антирадянської боротьби. Інші провідні учасники руху залишалися в тіні.

З 2007 Шухевич поступово посідає місце другого після Бандери антигероя в російській пропаганді. І згодом це почало давати потрібний Москві результат в світі.

Хоч далеко не зразу. Того ж 2007 році Указ Ющенка не викликав жодних демаршів у тодішнього президента Польщі Лєха Качинського. Але вже в кінці року пролунали звинувачення з Ізраїля – від спіробітниками Яд Вашему Томі Лапіда, який при зустрічі з Ющенком, озвучив вигадані звинувачення в причетності Шухевича до погромів 1941 року.

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Але російська пропаганда ефективна через колосальні ресурси, які кидаються на її поширення. І незабаром вже не лише в Польщі та Ізраїлі, але й інших країнах "всі давно знали" про "колаборанта і злочинця" Шухевича