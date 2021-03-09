Стадион назвали в честь Шухевича: посол Израиля требует отменить решение
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион возмутился, что "Тернопольскому городскому стадиону" присвоили имя Романа Шухевича. Чиновник отметил, что требует немедленно отменить это решение.
Источник:Твитер Joel Lion
Лион заявил, что осуждает такое решение Тернопольского городского совета.
Актуально В Тернополе назвали стадион в честь Шухевича
Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения,
– написал Лион.
Это сообщение также ретвитнуло Посольство Израиля в Украине.
Что известно о переименовании стадиона
- Тернопольский городской Совет 5 марта объявил, что "Тернопольский городской стадион" будет иметь имя Романа Шухевича.
- Инициировал это решение мэр города Сергей Надал. Он отметил, что Роман Шухевич – это Герой Украины и главнокомандующий Украинской повстанческой армии.
- Он также рассказал: Шухевич был "хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter