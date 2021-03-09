Посол Израиля в Украине Джоэль Лион возмутился, что "Тернопольскому городскому стадиону" присвоили имя Романа Шухевича. Чиновник отметил, что требует немедленно отменить это решение.

Лион заявил, что осуждает такое решение Тернопольского городского совета. Актуально В Тернополе назвали стадион в честь Шухевича Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения,

– написал Лион. Это сообщение также ретвитнуло Посольство Израиля в Украине. Обратите внимание! Во время Второй мировой войны батальон, которым командовал Шухевич, отказался присягать на верность Адольфу Гитлеру и Германии. Зато военные присягнули на верность украинскому народу. Шухевич был убежден, что украинцы должны бороться против Гитлера и против Иосифа Сталина на свою свободу. Что известно о переименовании стадиона Тернопольский городской Совет 5 марта объявил, что "Тернопольский городской стадион" будет иметь имя Романа Шухевича.

Инициировал это решение мэр города Сергей Надал. Он отметил, что Роман Шухевич – это Герой Украины и главнокомандующий Украинской повстанческой армии.

Он также рассказал: Шухевич был "хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта". Актуально! Это уже не впервые Джоэль Лион делает скандальные заявления об украинских героях. В частности, посол назвал Степана Бандеру "сообщником нацистов". Также Лион и посол Польши Бартош Цихоцки опубликовали совместное заявление, что представители украинской власти "до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить".