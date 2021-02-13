Верховный Суд восстановил в должности бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова. Ранее его подозревали в государственной измене.

Коллегия судей признала противоправным приказ об увольнении Шевцова. Поэтому его восстановили в должности с 29 марта 2016 года.

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Кроме этого, Шевцов просил выплатить ему более 61 тысячи гривен за время вынужденного прогула, но эту часть иска отправили на рассмотрение в Окружной административный суд Киева.

Почему Шевцова восстановили

В суде заверили, что полицейские, которые увольняются со службы по личной просьбе, должны предупреждать начальника органа внутренних дел о решении не позднее, чем за 3 месяца до дня увольнения. В рапорте должна быть указана причина увольнения и дата желаемого увольнения.

Вместе с тем Шевцов в рапорте не указал уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы. Дату тоже не указал.

Поэтому Верховный Суд решил, что Шевцова не могли уволить из полиции до того, как закончится 3-месячный срок.

К слову, постановление о восстановлении Шевцова уже вступило в силу.

Обратите внимание! Шевцов обратился в ОАСК в июле 2016 года. В иске о восстановлении в должности ответчиками были Нацполиция Украины и ГУНП в Винницкой области.

Что известно о Шевцове