Подозревали в госизмене: суд восстановил в должности скандального экс-главу полиции Винничины
Верховный Суд восстановил в должности бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова. Ранее его подозревали в государственной измене.
Источник:Бюро судебной информации
Коллегия судей признала противоправным приказ об увольнении Шевцова. Поэтому его восстановили в должности с 29 марта 2016 года.
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Кроме этого, Шевцов просил выплатить ему более 61 тысячи гривен за время вынужденного прогула, но эту часть иска отправили на рассмотрение в Окружной административный суд Киева.
Почему Шевцова восстановили
- В суде заверили, что полицейские, которые увольняются со службы по личной просьбе, должны предупреждать начальника органа внутренних дел о решении не позднее, чем за 3 месяца до дня увольнения. В рапорте должна быть указана причина увольнения и дата желаемого увольнения.
- Вместе с тем Шевцов в рапорте не указал уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы. Дату тоже не указал.
- Поэтому Верховный Суд решил, что Шевцова не могли уволить из полиции до того, как закончится 3-месячный срок.
- К слову, постановление о восстановлении Шевцова уже вступило в силу.
Что известно о Шевцове
- Шевцов пробыл на должности всего 3 недели. Его отставки требовали активисты.
- Все потому, что мужчина был благосклонен к российским оккупантам. Например, участвовал в "параде Победы" в Севастополе. Там также присутствовал президент России Владимир Путин.
- Правда, Шевцов, ничего плохого в своем поступке не видит. Он утверждает, что его дед воевал, поэтому "нет морального права осуждать наших предков".
- После увольнения Шевцова, СБУ открыла уголовное производство относительно госизмены. Однако впоследствии дело закрыли.
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