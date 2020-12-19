Администрация в настоящее время действующего президента Дональда Трампа заявила о намерении закрыть последние 2 консульства Соединенных Штатов в России. Продолжит работать только посольство в Москве.

Госдепартамент сообщил Конгрессу о том, что дипломатические учреждения планируют закрыть. Об этом информирует AP.

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США закроет консульство во Владивостоке и приостановит работу консульства в Екатеринбурге.

В сообщении, направленном Конгрессу говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы представительства США в России в связи с введением в 2017 году ограничений на персонал миссии США".

После такого шага единственным дипломатическим представительством США в России будет посольство в Москве.

К слову, Россия приняла решение закрыть консульства США в Санкт-Петербурге в 2018 году. Произошло это после того, как Соединенные Штаты приказали прекратить работу российского консульства в Сиэтле из-за отравления Скрипаля в Великобритании.