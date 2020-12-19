США закроют последние 2 консульства в России
Администрация в настоящее время действующего президента Дональда Трампа заявила о намерении закрыть последние 2 консульства Соединенных Штатов в России. Продолжит работать только посольство в Москве.
Госдепартамент сообщил Конгрессу о том, что дипломатические учреждения планируют закрыть. Об этом информирует AP.
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США закроет консульство во Владивостоке и приостановит работу консульства в Екатеринбурге.
В сообщении, направленном Конгрессу говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы представительства США в России в связи с введением в 2017 году ограничений на персонал миссии США".
После такого шага единственным дипломатическим представительством США в России будет посольство в Москве.
Что известно об отравлении Скрипаля?В начале марта 2018 года бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Их госпитализировали с отравлением. Следствие установило, что их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".
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