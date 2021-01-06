Минобороны США заказало для Украины первую партию новых патрульных катеров Mark VI. Строительство 2 катеров планируют завершить уже к декабрю 2022 года.

Стоимость катеров составит почти 20 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.

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Известно, что строительством кораблей займется компания SAFE Boats International LLC, базирующаяся в штате Вашингтон. Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

Еще в июле 2020 года главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа заявил, что Украина может одной из первых получить современные американские катера Mark VI.

Всего США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI.

Что известно о патрульных катерах