COVID-19 бьет рекорды: в США за сутки обнаружили более 400 тысяч случаев
За минувшие сутки в Соединенных Штатах Америки зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Эксперты объяснили, что резкий прирост связан с изменением учета новых случаев в штате Техас.
За последние 24 часа в стране коронавирус диагностировали у 403 359 человек. Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
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Рекорд заболеваемости
Предыдущий рекорд заболеваемости в США фиксировали 11 декабря. Тогда было 244 011 случаев.
За минувшие сутки в мире диагностировали почти 613 тысяч случаев заболевания коронавирусом, больше всего в:
- США;
- Бразилии;
- России.
Турция, которая последние дни входила в рейтинг стран по распространению коронавируса опустилась на 7 место среди других государств. Украина занимает 13 место по этому критерию. Одинаковое количество случаев с Украиной подтвердили в Польше.
Коронавирус в США: что известно
- В целом с начала пандемии в США коронавирусом заразились более 17 миллионов человек. Более 312 тысяч умерли.
- 12 декабря американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое занимается сертификацией, одобрило вакцину разработки Pfizer и BioNTech.
- Уже 18 декабря одобрили вакцину компании Moderna. Поставку препарата начнут в ближайшее время.
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