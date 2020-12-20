За минувшие сутки в Соединенных Штатах Америки зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Эксперты объяснили, что резкий прирост связан с изменением учета новых случаев в штате Техас.

За последние 24 часа в стране коронавирус диагностировали у 403 359 человек. Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Рекорд заболеваемости

Предыдущий рекорд заболеваемости в США фиксировали 11 декабря. Тогда было 244 011 случаев.

Отметим! 19 декабря в США зафиксировали 230 953 случая.

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 613 тысяч случаев заболевания коронавирусом, больше всего в:

США;

Бразилии;

России.

Турция, которая последние дни входила в рейтинг стран по распространению коронавируса опустилась на 7 место среди других государств. Украина занимает 13 место по этому критерию. Одинаковое количество случаев с Украиной подтвердили в Польше.

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