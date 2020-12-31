Министерство юстиции США выдвинуло обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его деловому партнеру Геннадию Боголюбову. Речь идет об использовании незаконно присвоенных средств "Приватбанка" для приобретения офисного здания в Кливленде, штат Огайо.

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В ведомстве рассказали, что для приобретения здания Коломойский с Боголюбовым использовали деньги, которые мошенническим образом вывели из "Приватбанка". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минюста США.

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Часть денег они якобы перевели в США через сеть фиктивных фирм. К приобретению здания причастны не только Коломойский с Боголюбовым, а еще ряд лиц. Вышеупомянутые события произошли в 2008 году.

В министерстве добавили, что соответствующий иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида 30 декабря. Именно в этом штате базируются фирмы, через которые олигарх и его бизнес-партнер приобрели здание.

Добавим, что в Минюсте США настаивают на необходимости проведения суда присяжных.

Не первое обвинение у Коломойского и Боголюбова со стороны Минюста США

Аналогичное обвинение против них Минюст США выдвинул в августе.

Тогда говорилось о коммерческой недвижимости олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас).

Это 3 объекта, а именно офисное здание в Луисвилле, известное как PNC Plaza, офисное здание в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom, и офисное здание в Кливленде, известное как 55 Public Square.

В Министерстве юстиции США заявили, что они "подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег".

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