В США выделят Украине военную помощь в размере 125 миллионов долларов. Эти деньги помогут стране сохранить территориальную целостность и улучшить оперативную совместимость с НАТО.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 1 марта 2021 года заявил, что новый пакет военной помощи предусматривает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу военных Вооруженных сил Украины. Актуально Украине в первую очередь нужна двухпартийная поддержка США, – Тизенгаузен Сегодня (1 марта – 24 канал) Министерство обороны объявляет о новом пакете в объеме 125 миллионов долларов инициативы по предоставлению Украине содействия в сфере безопасности,

– отметил Кирби. Отношения Украины и США: последние новости 28 февраля в Конгрессе США заявили, что президент Джо Байден будет способствовать евроинтеграции Украины и Беларуси.

Между тем Украина заговорила о возможном участии Байдена в "Крымской платформе".

Президент США даже может осуществить первый визит в Украину 23 августа на саммит "Крымской платформы".

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки анонсировала новые санкции против России. Псаки убеждена, что санкции против страны-агрессора должны стать непрерывным процессом.