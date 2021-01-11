Министерство финансов США ввело санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. Всех их обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

Соответствующий список Минфин США опубликовал на своем сайте. Речь идет о 7 людях и 4 интернет-ресурсах. Список санкций США против Украины Кто из украинцев попал Александр Дубинский,

Дмитрий Ковальчук,

Константин Кулик,

Александр Онищенко,

Антон Симоненко,

Андрей Телиженко,

Петр Журавель. О каких информационных ресурсах говорится "Эра-Медиа",

Only News,

NabuLeaks,

"Скептик" / "Бегемот Медиа".