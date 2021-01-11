США ввели санкции против Украины: под удар попали Дубинский и Онищенко
Министерство финансов США ввело санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. Всех их обвиняют во вмешательстве в американские выборы.
Соответствующий список Минфин США опубликовал на своем сайте. Речь идет о 7 людях и 4 интернет-ресурсах.
Список санкций США против Украины
Кто из украинцев попал
- Александр Дубинский,
- Дмитрий Ковальчук,
- Константин Кулик,
- Александр Онищенко,
- Антон Симоненко,
- Андрей Телиженко,
- Петр Журавель.
О каких информационных ресурсах говорится
- "Эра-Медиа",
- Only News,
- NabuLeaks,
- "Скептик" / "Бегемот Медиа".
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