Соединенные Штаты Америки ввели санкции против одесской компании Fides Ship Management.

Санкции против украинской компании: что известно

Соответствующую информацию опубликовало Министерство финансов США на своем сайте. Компанию из Украины обвиняют в перевозке венесуэльской нефти.

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Согласно данным Минфина США, Fides Ship Management была основана в 2015 году. Адрес регистрации – улица Марсельская (это Суворовский район Одессы).

Также в сакционный список попали 4 корабля, которыми управляет компания:

Baliar (ходит под флагом Либерии),

Balita (под флагом Камеруна),

Domani (под флагом Камеруна),

Freedom (под флагом Камеруна).

Санкции США и Венесуэла: коротко

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в 2019 году.

Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.

По словам Вашингтона, они ввели ограничительные меры, чтобы президент страны Николас Мадуро и его сторонники не могли присваивать себе активы народа Венесуэлы.

Вашингтон также накладывал санкции на суда, которые перевозили топливо в латиноамериканскую страну или вывозили сырую нефть из нее.

В апреле 2019 года США наложили ограничения на 34 танкера, которые PDVSA использовала для экспорта нефти, затем под санкции попадали танкеры под флагами третьих стран.

Не первые санкции против украинских компаний

Недавно Минфин США ввел санкции против 4 информационных ресурсов с Украины:

"Эра-Медиа"

Only News

NabuLeaks

"Скептик", также известный под названием "Бегемот Медиа".

Также в этот же санкционный список попали 7 граждан Украины:

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский

Дмитрий Ковальчук

Бывший прокурор Константин Кулик

Экс-нардеп-беглец Александр Онищенко

Антон Симоненко

Андрей Телиженко

Петр Журавель

По версии ведомства, все они – часть связанной с Россией "сети влияния", которая имеет отношение к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу. Последнего подозревают в "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй относительно должностных лиц из США.

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Санкции США в отношении Украины: кто попал / Инфографика 24 канала