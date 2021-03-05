Запретили въезд: США ввели санкции против Коломойского и его семьи
США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему теперь нельзя въезжать в Штаты. Кроме того, под санкции попала и семья олигарха.
Источник:24 канал
Так, санкции применили против его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Цви.
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Почему на Коломойского наложили санкции
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине.
- В Госдепе отметили, что основанием для санкций стала деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.
- Утверждают, что олигарх причастен к значительной коррупции. Действия олигарха подрывали верховенство права.
"Хотя это базируется на действиях, когда он находился на посту, хотим выразить обеспокоенность текущими и постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего", – говорится в сообщении.
Штаты не исключают дополнительных санкций
В Штатах добавили, что поддерживают политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины. Поэтому не исключили и дальнейшие санкции в отношении тех, кто этому препятствует.
Что этому предшествовало
- В декабре 2020 года Минюст США обвинил Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств "Приватбанка" для приобретения офиса в Кливленде, штат Огайо.
- Аналогичное обвинение Минюст США выдвинул в августе. Речь шла о коммерческой недвижимости олигархов в Луисвилле и Далласе.
- Также в декабре компания Optima 55 Public Square LLC в Штатах, которую связывают с Коломойским, объявила дефолт по долгу 18,5 миллионов долларов.
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