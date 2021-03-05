США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему теперь нельзя въезжать в Штаты. Кроме того, под санкции попала и семья олигарха.

Так, санкции применили против его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Цви.

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Почему на Коломойского наложили санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине.

В Госдепе отметили, что основанием для санкций стала деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.

Утверждают, что олигарх причастен к значительной коррупции. Действия олигарха подрывали верховенство права.

"Хотя это базируется на действиях, когда он находился на посту, хотим выразить обеспокоенность текущими и постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего", – говорится в сообщении.

Штаты не исключают дополнительных санкций

В Штатах добавили, что поддерживают политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины. Поэтому не исключили и дальнейшие санкции в отношении тех, кто этому препятствует.

Что этому предшествовало