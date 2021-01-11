Американские санкции для Дубинского: как отреагировали в соцсетях
Министерство финансов США ввело санкции против нескольких украинских граждан и информационных ресурсов. В перечне и одиозный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. В соцсетях такие действия Вашингтона восприняли с энтузиазмом и выразили надежду, что это только начало.
Сам Дубинский поспешил заверить, что американские санкции принесут ему лишь временные неудобства. О том, что думают об этом известные общественные деятели и политики, читайте в материале 24 канала.
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Центр противодействия коррупции
"Дожали", – именно так отреагировали на санкции против скандального политика в Центре противодействия коррупции. В ЦПК подчеркнули, что обещали добиваться для агентов Кремля персональных санкций от Запада.
На примере Дубинского показываем, что это вполне реально. Они не очень боятся критики в соцсетях. Зато больно воспринимают персональные санкции, в частности, блокирование въезда, арест счетов, уголовные производства, проверки источников происхождения средств,
– написали в Центре противодействия коррупции.
Виталий Шабунин
Не замедлил с реакцией на санкции против Дубинского и главы ЦПК Виталий Шабунин. Он отметил, что ранее не хотел, чтобы аналитики тратили время на нардепа, ведь считает его "лишь фактурным проявлением другой проблемы – Коломойского".
Однако аналитики настояли на разработке и, должен признать, моральная сатисфакция от санкций Дубинскому стоила их многодневной работы,
– рассказал Шабунин.
Алексей Гончарук
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сейчас проживает в США, поэтому тоже не мог не прокомментировать таких действий американского Минфина. Гончарук поздравил Дубинского с "баном".
И это только начало. Рано или поздно это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине,
– уверен Гончарук.
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