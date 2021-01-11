Министерство финансов США ввело санкции против нескольких украинских граждан и информационных ресурсов. В перечне и одиозный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. В соцсетях такие действия Вашингтона восприняли с энтузиазмом и выразили надежду, что это только начало.

Сам Дубинский поспешил заверить, что американские санкции принесут ему лишь временные неудобства. О том, что думают об этом известные общественные деятели и политики, читайте в материале 24 канала.

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Центр противодействия коррупции

"Дожали", – именно так отреагировали на санкции против скандального политика в Центре противодействия коррупции. В ЦПК подчеркнули, что обещали добиваться для агентов Кремля персональных санкций от Запада.

На примере Дубинского показываем, что это вполне реально. Они не очень боятся критики в соцсетях. Зато больно воспринимают персональные санкции, в частности, блокирование въезда, арест счетов, уголовные производства, проверки источников происхождения средств,

– написали в Центре противодействия коррупции.