Администрация Дональда Трампа в последние дни своего правления ввела санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Кремль до сих пор надеется, что проект таки запустят, однако это не так.

Почему мир отвернулся от России? Почему вопрос "Северного потока-2" – это очередной шаг Украины прочь от империи? И как Кремль нагло врёт своим гражданам, что стройку века все-таки закончат? Об этом – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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История "Северного потока-2"

Переводя на русский язык украинскую поговорку – плыли, плыли, а на берегу обделались. Фактически, сердце проекта "Северный поток-2" перестало биться еще в декабре 2019 года. Тогда против российской трубы Конгресс США ввел санкции. И тогда в Газпроме уже понимали, что на газопроводе можно ставить крест. Хотя, российская пропаганда продолжила уперто вешать людям лапшу на уши.



Строительство "Северного потока-2" / Фото с официального сайта "Северного потока-2"

Но проспект эмиссии – то есть документ, который отражает абсолютно точную и достоверную информацию о компании, выпускающей ценные бумаги, в особенности о ее финансовом состоянии – это не пропагандистское телевиденье России. Покупатели облигаций – это ж не зомбированые любители федеральных каналов. Инвесторам, в отличии от россиян, нужно говорить правду.

Сколько потерял Кремль

94% "Северного потока-2" уже были сделаны. До другого конца трубы уже можно было практически дотянуться рукой, но чуда не случилось. Представьте, что только в морскую часть вложено больше 9 миллиардов долларов. И эти деньги Газпром не вернет никогда. Нажились только те компании, которые эту трубу строили.



"Северный поток-2" / Фото с официального сайта "Северного потока-2"

А что в Кремле хотели? Думали можно безнаказанно оккупировать земли чужих стран? Вести грязную внешнюю политику, а геноцид других народов останется безнаказанным? "Северному потоку-2" пришла труба, с чем Россия может поблагодарить только свое правительство.

"Северный поток-2" и санкции

"Так себе" начался 2021 год для "Северного потока-2". В США с 1 января вступил в силу новый оборонный бюджет, который содержит положение о санкциях в отношении российской трубы. Иностранным компаниям запрещается предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, а также содействовать продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода. В Штатах четко дали понять: если в течение месяца компании не покинут проект – их накажут.



Трубоукладчик "Фортуна" / Фото с официального сайта "Северного потока-2"

Под санкции США попал трубоукладчик "Фортуна", который достраивал газопровод, а также связанные с ним структуры. Сразу же из-за нежелания попасть под ограничения из проекта по строительству газопровода вышел крупный концерн Bilfinger SE. Он стал первой немецкой компанией, которая покинула проект. В письмах к американским ведомствам в Bilfinger заявили, что разорвут все контракты и партнерские отношения с российским проектом.

Из-за санкций США так же Швейцария отказалась от участия в строительстве трубы. От проекта отказалась и датский компания. Когда США проинформировали Германию и других европейских партнеров о своих планах ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Газпром" сделал вид, что сам сможет достраивать газопровод "Северный поток-2".

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Но тут проснулись даже немецкие природоохранные организации, которые высказались, что трубу дальше строить нельзя из экологических соображений и работы прекратили.

Реакция в мире

Пока работники Газпрома не успели выбежать в сторону трубы с гаечными ключами, норвежская компания Det Norske Veritas отказалась проводить сертификацию "Северного потока-2", пока американские санкции в отношении трубопровода не будут отменены. А дело в том, что без данного сертификата труба не может начать свою работу.

Новоизбранный президент США Джозеф Байден не успел в Белый дом зайти, как уже сказал, что "Северный поток-2" – это плохая идея. По его мнению, если российский газопровод будет достроен, он лишит Украину жизненно важных доходов и даст России новые возможности для агрессивных действий.



Почти готовый "Северный поток-2" / Фото с официального сайта "Северного потока-2"

В Госдепе считают, что поставки газа по "Северному потоку-2" будут инструментом политического давления и пагубного влияния на Западную Европу. Поэтому США продолжит стискивать российскую трубу и дальше. Там готовы обеспечить Европу сетью ресурсов, лишь бы не подрывать коллективную безопасность, которую постоянно нарушает Россия.

Что ждет на "Северный поток-2"

Байден пообещал, что когда доберется до своего нового стола, то Соединенные Штаты Америки рассмотрят возможность введения новых санкций для остановки укладки газопровода "Северный поток-2".

Российский Газпром признал, что проект будет остановлен. Об этом ему пришлось указать в документе о размещении еврооблигаций. И Кремль, кажется, будто пытается и не замечать всех ограничений и даже прогнозы собственного же монополиста – Газпрома. Российские власти все же надеются завершить собственное "строительство века".



База "Северного потока-2" / Фото с официального сайта "Северного потока-2"

И конечно же представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток-2" сталкивается с "грубым, незаконным давлением со стороны США", а не Россия таким образом расплачивается за свою агрессию в чужих странах.

"Северный поток-2" и Украина

Естественно, Украина приветствует новый шаг США на противодействие "Северному потоку-2". В случае достройки трубопровода потери Украины составят примерно 1,5 миллиарды долларов в год, но дело тут не только в деньгах.

Само строительство российского газопровода в обход Украины нивелирует эффект санкций против России и "убивает" Украину. Когда транзит газа через территорию Украины прекратится, то страна потеряет гарантию безопасности перед очередной российской агрессией.

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Проекту "Поток-2" не суждено сбыться. Кремль уже второй год говорит о завершении проекта, но ситуация лишь усугубляется. Никто не хочет связываться с этим на фоне всех санкций. Поэтому, на деле, это просто окажется очередная дорогая махина за миллиарды долларов, которую Россия просто утопит.