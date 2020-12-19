Правительство США ввело торговые санкции против Китая. Ограничения касаются более полусотни китайских субъектов, причастных к нарушению прав человека, похищению коммерческой тайны в США и экспансии КНР в регионе.

Министерство торговли США добавило 59 организаций из Китая в свой перечень по контролю экспорта. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает пресс-служба Госдепа США. Интересно Байден продолжит санкционную политику, введенную при Трампе, – СМИ США вводят новые ограничения против отдельных субъектов деятельности, которые подрывают нашу национальную безопасность и внешнеполитические интересы,

– подчеркнул Помпео. Кого и почему касаются ограничения 4 субъекта внесены в черный список из-за предоставления правительству КНР материалов для ДНК-тестов и высокотехнологичного оборудования, что стало проявлением существенного нарушения прав человека в Китае.

19 фигурантов оказались в санкционном списке за причастность к похищению коммерческой тайны американских корпораций. По словам Помпео, это подорвало усилия США по противодействию незаконному обороту ядерных и других радиоактивных материалов.

Отдельные ограничения ввели против 36 субъектов за деятельность, связанную с экспансией КНР в Южно-Китайском море. Обратите внимание! Ранее США ввели санкции против китайских чиновников, которых подозревают в угрозах людям, не разделяющим политику Пекина. В частности, им запретили въезд на территорию государства.