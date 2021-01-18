В США в городе Балтимор спасли украинского военного моряка. Мужчина как раз находится в Штатах на учебе. Он проходит курс подготовки экипажей патрульных катеров типа "Айленд".

Инцидент произошел в штате Мэриленд. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба ВМС Украины. Актуально На кораблях ВМС начались мощные военные учения: впечатляющие кадры Детали Во время учебы у украинца военного резко ухудшилось самочувствие.

Мужчину госпитализировали в военный госпиталь Walter Reed.

Там военному поставили диагноз острый аппендицит.

Больному немедленно провели необходимую операцию.

В настоящее время моряк чувствует себя хорошо.

Его уже выписали из больницы.

После выздоровления военный вернулся к учебе.

Украина благодарна американской стороне и медперсоналу Walter Reed за спасение военного моряка. Обратите внимание! Катера типа "Айленд" в США активно используют для береговой охраны. Они патрулируют территориальные воды и при необходимости проводят спасательно-поисковые операции.