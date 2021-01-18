В США спасли украинского военного моряка: детали
В США в городе Балтимор спасли украинского военного моряка. Мужчина как раз находится в Штатах на учебе. Он проходит курс подготовки экипажей патрульных катеров типа "Айленд".
Инцидент произошел в штате Мэриленд. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба ВМС Украины.
Актуально На кораблях ВМС начались мощные военные учения: впечатляющие кадры
Детали
- Во время учебы у украинца военного резко ухудшилось самочувствие.
- Мужчину госпитализировали в военный госпиталь Walter Reed.
- Там военному поставили диагноз острый аппендицит.
- Больному немедленно провели необходимую операцию.
- В настоящее время моряк чувствует себя хорошо.
- Его уже выписали из больницы.
- После выздоровления военный вернулся к учебе.
- Украина благодарна американской стороне и медперсоналу Walter Reed за спасение военного моряка.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter