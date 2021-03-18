США хотят направить своего представителя для нормандского формата: появился законопроект
Группа сенаторов США внесла проект закона о партнерстве с Украиной по безопасности. Он в частности предусматривает назначение специального представителя для мирных переговоров в нормандском формате.
Источник:Комитет США по иностранным отношениям
Соответствующий законопроект внесли в Комитет Сената по вопросам международных отношений. На него уже отреагировали в офисе Президента Украины.
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Законопроект о партнерстве в области безопасности
Проект закона 17 марта внесли сенаторы Боб Менендез, Джим Риш, Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин. Отмечается, что его внесли повторно: впервые Сенату его представляли в июле 2020 года.
Сенаторы отметили: Украина является стратегическим партнером, которую США собираются всячески поддерживать в борьбе с агрессией России.
Украинскому народу нужны все доступные ресурсы для борьбы с российской агрессией. Мы поддерживаем народ Украины, когда он защищает суверенитет и территориальную целостность своей нации,
– сказал Баррассо.
Что предусматривает законопроект
- Создание отчета о дипломатической поддержке Украины в течение следующих пяти лет.
- Поощряет Государственный департамент создать рабочую группу по вопросам Украины с соответствующими европейскими союзниками.
- Призывает администрацию назначить специального посланника в Украине для связи США в мирных переговорах в Нормандском формате. Он же должен способствовать диалогу между странами Черного моря.
- Санкционирует до 300 миллионов долларов в год иностранного военного финансирования Украины.
- Формирование отчета Министерства обороны и Государственного департамента о военных потребностях ВСУ.
- План предоставления Украине помощи по вопросам безопасности и любые рекомендации.
- Позволяет предоставлять 4 миллиона долларов ежегодно для тренировки украинских военных через программы международных военных учений.
Как отреагировал на законопроект Офис Президента
У Зеленского отметили: высоко ценят такую инициативу США. Штаты являются стратегическим партнером Украины, поэтому это хорошая возможность для укрепления украинско-американских отношений. Законопроект, если будет принят, углубит сотрудничество, в частности в секторе национальной безопасности.
Финансирование военных нужд, которое предусматривает законопроект, будет приближать армию Украины к стандартам НАТО.
Возможно предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО,
– отметили в ОП.
Относительно назначения специального представителя в нормандском формате в Офисе Президента отметили, что приветствуют такую инициативу.
Помощь США для Украины и санкции против России
- В начале марта США заявили о выделении Украине помощи в размере 125 миллионов долларов.
- Зато в отношении России у новой администрации США позиция противоположная.
- 2 марта 2021 США ввели санкции против 7 лиц и 14 организаций России.
- Их считают причастными к изготовлению биологического и химического оружия.
- 17 марта был принят еще один пакет санкций: США не будут экспортировать в Россию товары, связанные с национальной безопасностью.
- Кроме того, Штаты останавливают действие лицензии на обслуживание и замену деталей для оборудования, которое ранее поставляли в Россию.
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