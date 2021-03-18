Группа сенаторов США внесла проект закона о партнерстве с Украиной по безопасности. Он в частности предусматривает назначение специального представителя для мирных переговоров в нормандском формате.

Соответствующий законопроект внесли в Комитет Сената по вопросам международных отношений. На него уже отреагировали в офисе Президента Украины.

К теме Звонок будет: США не выдвигали требований для разговора с Байденом

Законопроект о партнерстве в области безопасности

Проект закона 17 марта внесли сенаторы Боб Менендез, Джим Риш, Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин. Отмечается, что его внесли повторно: впервые Сенату его представляли в июле 2020 года.

Сенаторы отметили: Украина является стратегическим партнером, которую США собираются всячески поддерживать в борьбе с агрессией России.

Украинскому народу нужны все доступные ресурсы для борьбы с российской агрессией. Мы поддерживаем народ Украины, когда он защищает суверенитет и территориальную целостность своей нации,

– сказал Баррассо.

Что предусматривает законопроект

Создание отчета о дипломатической поддержке Украины в течение следующих пяти лет.

Поощряет Государственный департамент создать рабочую группу по вопросам Украины с соответствующими европейскими союзниками.

Призывает администрацию назначить специального посланника в Украине для связи США в мирных переговорах в Нормандском формате . Он же должен способствовать диалогу между странами Черного моря.

в Украине для связи США в мирных . Он же должен способствовать диалогу между странами Черного моря. Санкционирует до 300 миллионов долларов в год иностранного военного финансирования Украины .

. Формирование отчета Министерства обороны и Государственного департамента о военных потребностях ВСУ .

. План предоставления Украине помощи по вопросам безопасности и любые рекомендации.

Позволяет предоставлять 4 миллиона долларов ежегодно для тренировки украинских военных через программы международных военных учений.

Как отреагировал на законопроект Офис Президента

У Зеленского отметили: высоко ценят такую инициативу США. Штаты являются стратегическим партнером Украины, поэтому это хорошая возможность для укрепления украинско-американских отношений. Законопроект, если будет принят, углубит сотрудничество, в частности в секторе национальной безопасности.

Финансирование военных нужд, которое предусматривает законопроект, будет приближать армию Украины к стандартам НАТО.

Возможно предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО,

– отметили в ОП.

Относительно назначения специального представителя в нормандском формате в Офисе Президента отметили, что приветствуют такую инициативу.

Помощь США для Украины и санкции против России