В США сгорела птицеферма: при пожаре погибли 240 тысяч кур
Во Флориде в округе Паско случился пожар на одной из крупнейших птицеферм в США Cal-Maine Foods. Из-за этого выгорели 3 здания, в которых находилось 240 тысяч кур. Предварительно известно, что пожар нанес ущерб компании на минимум 1 миллион долларов.
Детали пожара на птицеферме
Пожар произошел в ночь на 17 февраля. Он был настолько масштабным, что спасатели тушили его до обеда следующего дня. Об этом сообщает NBS News.
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Тушение пожара осложнило то, что внутри курятников взорвалось несколько больших баллонов с пропаном.
Как спасатели тушили огонь
Пожарным пришлось использовать танкеры для переброски воды с расстояния трех миль. Все потому, что эта часть округа была сельской, и поблизости не было специальных устройств для снабжения водой.
Сейчас причина пожара еще неизвестна. Ее устанавливают правоохранители.
Трагедия привела к потерям для фермы на минимум 1 миллион долларов. Впрочем, финансовый директор Cal-Maine Foods, сказал, что потери составят "значительно больше". Ведь кроме кур, огонь уничтожил также помещения и оборудование.
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