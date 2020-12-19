Во Флориде в округе Паско случился пожар на одной из крупнейших птицеферм в США Cal-Maine Foods. Из-за этого выгорели 3 здания, в которых находилось 240 тысяч кур. Предварительно известно, что пожар нанес ущерб компании на минимум 1 миллион долларов.

Детали пожара на птицеферме

Пожар произошел в ночь на 17 февраля. Он был настолько масштабным, что спасатели тушили его до обеда следующего дня. Об этом сообщает NBS News.

Читайте также В Дании зараженные СOVID-19 норки сбежали из звероферм

Тушение пожара осложнило то, что внутри курятников взорвалось несколько больших баллонов с пропаном.

Как спасатели тушили огонь

Пожарным пришлось использовать танкеры для переброски воды с расстояния трех миль. Все потому, что эта часть округа была сельской, и поблизости не было специальных устройств для снабжения водой.

Сейчас причина пожара еще неизвестна. Ее устанавливают правоохранители.

Трагедия привела к потерям для фермы на минимум 1 миллион долларов. Впрочем, финансовый директор Cal-Maine Foods, сказал, что потери составят "значительно больше". Ведь кроме кур, огонь уничтожил также помещения и оборудование.

Обратите внимание! Сal-Maine Foods является производителем свежих яиц. В частности, компания – крупнейший производитель и дистрибьютор яиц в США.