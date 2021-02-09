В Америке резко уменьшилось количество новых заражений коронавирусом. Однако ученые предупреждают о возможном скором распространении британского штамма COVID-19, который может спровоцировать новую вспышку заболеваемости.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

В течение суток 7 февраля 2021 года в США зафиксировали меньше 100 тысяч случаев заболевания. Такой показатель является самым низким с начала ноября 2020 года.

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В ЕС обсудят санкции в отношении России

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию в нежелании диалога. Он предположил возможность расширения европейских санкций в отношении Москвы. Дипломат также отметил, что настаивал на необходимости полного воплощения минских соглашений и на уважении к территориальной целостности Украины и Грузии.

США возвращаются в Совет ООН по правам человека

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о возвращении США в Совет ООН по правам человека в статусе наблюдателя. Членство в этой структуре 3 года назад прекратили представители администрации Дональда Трампа, обвинив ее в предвзятости в отношении Израиля.

Америка поможет Украине с вакцинацией

США помогут Украине с вакцинацией против COVID-19 и другими вызовами, которые стоят из-за пандемии. Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на трехдневном форуме "Украина 30", который начался 8 февраля 2021 года. По ее словам, Америка уже выделила примерно 43 миллиона долларов помощи.

Деньги на воспитание детей в США

Администрация Джозефа Байдена заявила о намерении выделить американцам по меньшей мере 3 тысячи долларов пособия на каждого ребенка в семье. Деньги заложили в новый пакет поддержки экономики стоимостью почти в 2 триллиона долларов, что уже в ближайшее время обсудят в Конгрессе.

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