В феврале 1979 года в Иране закончилась Исламская революция – масштабный протест, который навсегда изменил и внешний, и внутренний курсы страны. К власти пришло духовенство и прогрессивный по тем меркам Тегеран превратился в консервативную радикальную исламскую страну.

Источник: "Спецслужбы" на 24 канале

Для стран-соседей в регионе революция подарила хорошую возможность "отгрызть" в Ирана несколько территорий. Так в сентябре 1980 года началась ирано-иракская война, продолжавшаяся долгих 8 лет. Подробнее – в программе.

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Все началось с того, что соседний Ирак выразил стране территориальные претензии и соответственно напал первым. За 2 года Тегерану удалось отбить захваченные территории и выиграть несколько боев, но не войну.

От масштабного противостояния, в котором приняли участие более 1,5 миллиона человек и десятки тысяч единиц бронетехники, страдали и соседние страны.

Ирано-иракский конфликт – плацдарм для США

А вот для США ирано-иракский конфликт стал хорошим плацдармом для тренировок собственных спецслужб. Говорится не только о шпионских играх, но и о разработке:

планов нападения;

тактики защиты;

атаки на противника.

Иран, вместе с окружающими территориями, превратился в американский филиал полигона для оттачивания боевых навыков. Один из таких маневров состоялся 18 апреля 1988 года – спецоперация ВМС США по ликвидации иранских нефтяных платформ.

Танкерная война

Ирано-иракское противостояние еще называют танкерной войной, ведь регион богат нефтью. В борьбе за контроль над черным золотом в конфликте приняли участие и американцы, и "советы", и страны Европы.



Горящий иранский фрегат "Саханд" / Фото из Википедии

В Персидском заливе, где и добывали нефть, иранцы чувствовали себя королями, контролируя территорию. Вели себя соответствующим образом: построив в центральных водах несколько нефтяных платформ, иранская армия обстреливала любые корабли, которые проходили на якобы их территории.

Чаще всего атаковали гражданские корабли

Чаще всего объектами атак становились гражданские корабли, особенно кувейтские. Эль-Кувейту с иранцами не везло больше всего: ведь страна в этой войне стала на сторону иранского диктатора Саддама Хусейна.

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Соответственно ее танкерные суда во время прохода по Персидскому заливу подпадали под постоянный шквальный обстрел. Нередко доходило до того, что корабли после повреждений на воду уже не спускали. В результате это:

► уменьшало мощности Эль-Кувейта в добыче нефти;

► снижало его способность транспортировки черного золота.

Иранцы должны понять, что залив должен быть свободным. Ирану придется заплатить за это высокую цену,

– отметил бывший министр обороны США Каспар Вайнбергер.

Вашингтон такой беспредел в Персидском заливе просто так пропустить не мог. Тем более, что на тот момент кувейтцы были союзниками. А не заступиться за них означало одно – проявить слабость перед новым руководством Ирана.



Платформа "Сассан" / Фото из Национального управления архивов и документов

США отправили в регион несколько военных фрегатов, чтобы сопровождать гражданские корабли. Тогда американцы думали, что в Персидском заливе будут чувствовать себя нетронутыми и все это противостояние завершится лишь игрой мышц.

Ведь вряд ли иранцы станут огрызаться и пойдут против сверхдержавы, чтобы продемонстрировать свое господство в регионе. Но они все же рискнули. Мелкие нападения и обстрелы серьезных угроз для ВМС США не несли, по крайней мере до 14 апреля 1988 года.

Начало операции

Тогда американский фрегат Сэмюэль Робертс напоролся на корабельную мину. Судно не затонуло, но взрыв вызвал серьезные повреждения корабля.

Исследовав район вокруг взрыва, оказалось, что иранцы разбросали под водой много таких сюрпризов. Ответ со стороны Белого дома не заставил себя долго ждать. США сразу же инициировали начало операции "Богомол".

Целью американского флота стали 3 иранские нефтяные платформы:

"Сассен";

"Раскш";

"Сирри".

Все они располагались таким образом, чтобы иранские военные могли эффективно вести наблюдение за судоходством в заливе. Более того, каждая из платформ оснащена зенитными установками для обстрела кораблей, а у самых платформ дислоцируются небольшие боевые катера, которые в случае чего могли легко догнать врага.



Штурмовик Intruder / Фото МВД США

Ну и это уже не говоря о небольших иранских подразделениях боевиков, которые постоянно дислоцировались на каждой из платформ.

Заметим! Цель задания простая и четкая: захватить платформы, чтобы исключить шансы Тегерана на дальнейшие обстрелы гражданских кораблей и танкеров. Кроме того, ликвидация нефтяных баз оставила бы страну без стратегически важных объектов в Персидском заливе, что значительно ослабило бы позиции иранцев.

Вайнбергер рассказал: "Именно эти платформы использовались Ираном для наблюдения за кораблями других стран и для проведения разведки в районе. Именно оттуда они осуществляли координированные атаки на гражданские суда, которые проходили по центральным путям Персидского залива. Совсем недавно с тех же платформ они пытались обстрелять американские военные вертолеты".

Ликвидация первой цели

Американские ВМС разделились на 2 группы. Первая отправилась к платформе "Сассен". К ней отправили группу миноносцев в составе кораблей:

► Lynde McCormick;

► Merry;

► Trenton.

К тому времени на иранской базе находились около 40 военнослужащих. Американцы сразу же предупредили, что у них есть 20 минут на эвакуацию. Иначе – платформу затопят вместе со всеми присутствующими на ней. Иранцы ультиматум проигнорировали. Поэтому как только 20 минут истекли, ВМС США запустили Томагавки.

Шквальные обстрелы иранцев

Шквальный артиллерийский обстрел не стал сюрпризом для иранских боевиков. Они сразу же взялись бить в ответ. Но калибра их оружия было недостаточно для поражения американской флотилии.

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К тому же, как только иранцы начали обстрел в ответ, военные США направили свои ракеты на зенитные установки. Оставшись "без зубов", Тегеран отправил на помощь несколько скоростных катеров и 2 многоцелевых истребителя F-4 Fantom II. Это уже серьезное оружие в умелых руках.

Кстати, самолет разработали именно американцы на заказ ВМС. Прекрасно понимая все возможности этой стальной птицы, миноносцы моментально взяли его на сопровождение. И только бы он подлетел на критическое к кораблям расстояние – его сбили бы. Поэтому иранские пилоты рисковать не стали, а сразу же изменили курс полета.

"Конечно, мы и понятия не имели о том, какой может быть их реакция или ответ. Однако, это не значит, что мы совсем не готовились", – отметил адмирал ВМС США Карлайл Трост.

Наши корабли всегда наготове и оснащены должным образом. Все это позволило нам быть готовыми к любой угрозн в нашу сторону,

– он добавил.

В конце концов, платформа "Сассен" пошла на дно. Здесь постарались бойцы подразделения SEAL. Они десантировались возле конструкции, зачистили ее, заминировали ее подводные балки и взорвали. Первая цель была окончательно ликвидирована.

Ликвидация второй цели

Между тем вторая группа американских ВМС подходила к платформе Сирри. На нее двинулись ракетный крейсер Wainwright и 2 фрегата:

Badley;

Симпсон.

В отличие от штурма Сассен, здесь сопротивления почти не было. Иранцы быстро поняли, что отбить эту платформу тоже не удастся. Несколько артиллерийских ударов – и металлическая конструкция превратилась в дом для рыб.

Они работали в жестких условиях, не зная, что будет дальше. Обстреливали и мы, и нас. Но в конечном итоге – в цель попадали только мы,

– поделился вице-адмирал ВМС США в отставке Джон Найквист.

Несмотря на то, что иранцы потеряли 2 платформы, прекращать боевые действия они намерения не имели. Вместо того, чтобы атаковать американцев, Тегеран выпустил скоростные катера на "охоту" за гражданскими судами.

Роль Intruder в противостояниях

Только когда армия обстреляла аж 3 судна, американцы отреагировали. В небо поднялись 2 палубных штурмовика Intruder A-6. Они крушили катера как только могли. Хотя затопить удалось только один, остальные с повреждениями вернулись в порты.



Американские пехотинцы на платформе "Сассан" / Фото из Википедии

Попасть в скоростной катер – задача не очень простая, поэтому, кроме ракет, Intruder бросались кассетными бомбами, чтобы захватить как можно больше площади и ограничить маневренность иранских судов. Вообще в этих морских противостояниях Intruder сыграли одну из главных ролей. Ведь кроме прикрытия своего флота, они помогали:

► ликвидировать иранские фрегаты;

► точечно бить по зенитным установкам противника.

"Intruder может нести на себе множество различных типов вооружения: ракеты различного класса и разной дальности, мины для кораблей, различные бомбы. Кстати, сюда можно установить не только управляемые ракеты, но и противокорабельные. Поэтому да, это очень опасный самолет", – сказал доцент Национального музея морской авиации США Джерри Гейл.

Один ковет против двух фрегатов

После полного разгрома скоростных катеров, иранцы и не думали сдаваться. Интересно, что против корабельной армады США, Тегеран выпустил всего 1 корабль – корвет Joshan. Понятно, что штатовские ВМС не собирались его к себе подпускать.

Тем не менее, ковету все же удалось выпустить одну ракету. Она, кстати, так и не попала в цель. Зато попали американские. Первые 2 полностью парализовали судно. Третий снаряд похоронил экипаж корабля. Ну а чевертий, финальный удар – ракетой "Гарпун" – стал для Джошана фатальным.



Карта проведения операции "Богомол" / Фото из Википедии

Все выпущенные американские ракеты били точно в цель, не оставляя иранцам ни единого шанса. Да и сама тактика Ирана была не очень понятной. Один ковета против двух фрегатов и ракетного крейсера. В командовании США, уже во время конференции после боя, тактику иранцев назвали заведомо провальной.

Работа наших кораблей в Персидском заливе доказала, что наличие хороших технологий не требует слишком детального и тщательного планирования. Оружие и умение им пользоваться дают возможность соприкоснуться с любой проблемой почти лоб в лоб,

– отметил Найквист.

Поняв, что Joshan идет на дно, иранцы все же сжалились над экипажем и отправили на помощь авиацию. Но сильно это на ситуацию не повлияло. Несмотря на то, что пилоты выпустили несколько ракет, фрегаты с помощью специальных систем смогли отбить атаки, оставшись невредимыми.

Чего не скажешь о корвете Joshan. Подойдя к нему почти вплотную, его разнесли вдребезги с помощью артиллерийского обстрела. Intruder тоже внесли свою часть в это дело.

Иранцы были бессильны

Иранцы в этом противостоянии были бессильны. Конкурировать старым моделям самолетов с новым американским вооружением было нереально.

Более того! Почти все оружие, которым они пользовались – производства США. Поэтому они хорошо знали достоинства и недостатки ракет, самолетов и тех же зенитных установок. Иранская тактика была для ВМС как прочитанная книга.

Последний шанс иранцев на реванш

Последний шанс иранцев на реванш – фрегаты "Саханд" и "Себелан". Они вышли почти лоб в лоб с американской флотилией. Однако и эту атаку американцам удалось предотвратить.



Штурмовик Intruder / Фото Операционного центра управления оборонными изображениями в Форте

Как только корабли вышли из порта – их сразу же засекли пилоты Intruder. Передав информацию о возможной атаке, американцы решили дать иранцам шанс на выживание. Но экипаж "Саханды" на предупреждения не реагировал.

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Поэтому с Intruder в корабль полетели 2 гарпуны и 4 бомбы. Почти все попали в цель. Чтобы окончательно убедиться в том, что корабль вывели из строя – вашингтонские эсминцы выпустили по нему еще несколько ракет. Тогда "Саханд" загорелся, а когда пламя охватило склад боеприпасов, корабль разорвало на куски.

Салабан засыпали бомбами

На плаву еще оставался "Себелан". На этот раз предупреждений не было – ВМС сразу открыли огонь. Палубные штурмовики засыпали его бомбами, затопить не удалось. Тегеран отправил буксиры, чтобы спасти свое судно оттянув его в порт.

Американцы почти не понесли убытки

Если говорить в общем, то иранское сопротивление не стоило для США почти ничего. Ну разве за исключением потраченных денег на боеприпасы. Но те расходы точно были не напрасными.

Кроме выигранного боя, они получили опыт, который не купишь ни за какие деньги. Единственные потери, понесенные американцами – экипаж вертолета, который разбился из-за погодных условий и не во время боя.

Подбитый корабль было очень хорошо видно. Дым от него мы заметили примерно в 20 милях. Поэтому подлетели ближе, и где-то с расстояния в 6 миль выпустили по нему несколько ракет. Все попали в цель,

– рассказал пилот.

Иран получил хороший урок. Штаты разгромили его полностью, продемонстрировав свое преимущество в Персидском заливе. В Пентагоне в очередной раз убедились в том, что инвестировать нужно не в количество, а в качество.

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Современные, по тем меркам, технологии позволили победить в бою. Хорошо обученные и натренированные люди умели не просто пользоваться арсеналом, но и эффективно его использовать.

Победа не ослабила позиций иранцев

Победа в боях за контроль в Персидском заливе не ослабила позиций иранцев в регионе, разве что на некоторое время:

затихли обстрелы гражданских судов;

передвигаться по центральным водам залива стало проще.

Однако потеряв контроль в воде, Иран начал инвестировать в захват нефти на суше. А это уже вызвало большую озабоченность со стороны американцев. К погоне за контроль над черным золотом на суше присоединились:

► Кувейт;

► Ирак;

► Саудовская Аравия.

Штаты и СССР постоянно бросало то на один, то на другой бок. Однако обе "сверхдержавы" всегда были по разные стороны баррикад.



Персидский залив / Фото NASA

"Своими действиями США показали, что беспокоятся о гражданских судах нейтральных стран – своих союзников и других. Мы полностью поддерживаем политику и действия Рональда Рейгана. Он показал настоящий пример сильного лидера", – отметила бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

Мировые лидеры поддержали действия Рейгана

Международного осуждения битва в Персидском заливе не получила. Мировые лидеры поддерживали действия Рейгана, исключение – Москва. Но удивляться не стоит, в Кремле всегда идут против всех.

Однако Иран дважды пытался подать на США в суд. Среди требований – возмещение денег за причиненный ущерб, то есть за:

разбитые самолеты;

корабли;

платформы.

Но в суде дело даже не рассматривали. Ведь Штаты начали военную операцию из-за "Защиты своих интересов". Поэтому здесь действительно для Ирана – без вариантов.

Что касается Персидского залива, то эта зона так и осталась больным местом для мира. В 1990-х годах там произошли масштабные танковые и воздушные бои – операции "Буря" и "Сабля пустыни".

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А пока это место до сих пор является центром краха кораблей, постоянных баталий за нефтяные месторождения и контроля за регионом. Несмотря на то, что главные противостояния происходят между Ираном, Ираком, Саудитами и Кувейтом, за кулисой этих масштабных сражений стояли и стоят Вашингтон и Москва.