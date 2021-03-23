"Акт о партнерстве в области безопасности Украины" – так администрация президента Джо Байдена назвала внесенный в Сенат законопроект о военной поддержке. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает это четким сигналом для России со стороны США.

Документ предусматривает военное финансирование до 300 миллионов долларов в год в течение 5 лет. В тексте говорится также о предоставлении летального вооружения, дипломатической поддержки и проведения программы по обучению украинских военнослужащих.

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"В течение 7 лет после вторжения России украинские военнослужащие самоотверженно и мужественно продолжали защищать свою родину от российских наземных, морских и киберпространственных нападений, которые нарушают суверенитет и безопасность Украины", – заявил сенатор США Роберт Менендес.

США может назначить нового специального посланника по вопросам Украины

Среди основных положений документа – назначение специального посланника по вопросам Украины. Он:

будет заниматься координацией вопросов в нормандской группе;

мониторить ситуацию в Черноморском регионе;

будет иметь лучшее представление о повестке дня внутри страны.

После отставки Курта Уолкера в 2019 году эта должность остается вакантной.



Экс-представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Уолкер / Фото LIGA.net

Но, по мнению экспертов, все еще под вопросом, станут ли США полноценной стороной в переговорах в нормандском формате.

Вопрос нормандского формата я бы не абсолютизировал. Он сложился таким, как есть. Но я не вижу больших потребностей бороться за его переформатирование. Лучше добиваться отдельного включения США, как это и было раньше,

– отметил исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

По его словам, Соединенные Штаты никогда не входили формально в нормандский формат, но они всегда присутствовали, имея свои дипломатические каналы.

Госдепу предлагают создать рабочую группу с европейскими союзниками

Государственному департаменту также предлагают создать рабочую группу в отношении Украины с союзниками США в Европе. Также к ней смогут присоединиться:

Канада;

Япония;

Австралия.

Прежде всего это поможет консолидировать усилия в противодействии враждебным действиям Кремля.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, американцы призывают своих партнеров по блоку и союзников за его пределами помогать Украине.

Я думаю, что это большой позитив и четкий сигнал Москве о том, что лучше бы сидеть дома и не лезть ни в какие военные авантюры против Украины,

– рассказал он.

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И хотя пока не произошло прямого контакта между президентами США и Украины, Акт о партнерстве в области безопасности можно расценить как хороший сигнал. В конце концов это демонстрирует двухпартийную поддержку нашей страны со стороны Вашингтона.

А с приходом администрации Джо Байдена и последним усилением санкционного давления на Россию, это может стать также хорошей возможностью продемонстрировать Кремлю опасность очередной эскалации конфликта на Донбассе.