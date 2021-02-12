Соединенные Штаты призвали Россию прекратить агрессию против Украины. Соответствующее сообщение появилось на странице посольства США в Украине к шестой годовщине достижения Минских соглашений.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

В посольстве США в Украине отметили, что Россия должна полностью соблюдать договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию.

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Россия контролирует конфликт в Украине, – руководитель миссии США в ОБСЕ

Руководительница миссии США в ОБСЕ Кортни Остриан заявили, что Россия контролирует конфликт на востоке Украины. По ее словам, эскалация конфликта на Донбассе свидетельствует, что Россия может по желанию повышать градус конфликта. Так она прокомментировала обострение боевых действий 5–7 февраля.

США получит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19

Джозеф Байден объявил, что его администрация подписала контракт на поставку еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19. Вместе с предыдущими договоренностями в США будет достаточно вакцины, чтобы иммунизировать каждого американца к середине лета.

ЕС и ВОЗ поддержат вакцинацию против коронавируса в Украине

Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения объявили помощь для программы вакцинации в Украине и других странах Восточной Европы. В рамках программы на сумму в более 40 миллионов евро предусмотрено:

создание системы поставки вакцины;

обучение персонала;

разработка программ прививки;

наблюдение за безопасностью процесса.

В США за мошенничество осудили украинца

В Соединенных Штатах приговорили к более 7 годам Александра Мусиенко, который организовал схему по отмыванию денег, украденных хакерами с банковских счетов американцев. С помощью соответствующей схемы были легализованы миллионы долларов.

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Джилл Байден украсила участок перед Белым Домом до Дня Валентина

Первая леди США разместила перед Белым Домом огромные сердца и пожелания любви ко Дню святого Валентина. Джилл Байден рассказала журналистам, что перед праздником хотела поделиться веселым настроением, необходимым во времена пандемии COVID-19.

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