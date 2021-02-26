Американские конгрессмены призвали не допустить достройки газопровода "Северный поток-2". В совместном заявлении сопредседателей группы поддержки Украины в Конгрессе говорится о том, что это проект злонамеренного влияния России.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Конгрессмены отметили угрозах, которые несет газпромовский проект для безопасности Украины и Европы. Заметили, что проект повредит безопасности Украины, которая уже 7 лет страдает от агрессии.

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"Конгресс США поддерживает Украину, которая продолжает защищать восточный фланг Европы от российской агрессии и злонамеренного влияния", – подчеркнули в заявлении.

Назначение Маркаровой

Оксана Маркарова стала новым послом Украины в США. Указ о ее назначения 25 февраля подписал Владимир Зеленский. Маркарова поблагодарила за доверие и отметила, что верит в то, что Украина может стать региональным лидером нового качества и надежным стратегическим партнером для США.

Подход к России

Кандидат на должность директора Центрального разведывательного управления Уильям Бернс подчеркнул, что к "путинской" России необходимо применять твердый и последовательный подход. Он выразил обеспокоенность относительно вмешательства России к выборам США и хакерских атак.

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