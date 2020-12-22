Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, благодаря которому возможно введение очередных санкций против белорусских и российских чиновников. Также документ предусматривает поддержку белорусских медиа и IТ-компаний.

За законопроект под названием "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" голосовали 22 декабря. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря конгрессмена Кристофера Смита Джефф Сегнил.

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Основные положения документа:

США могут заявить, что не признают результатов выборов 9 августа в Беларуси, поэтому не считают Александра Лукашенко легитимным президентом.

США призывают к проведению новых выборов главы государства в Беларуси. Голосование должно соответствовать всем стандартам ОБСЕ,

Политические заключенные в Беларуси должны быть немедленно освобождены.

В США не признают включение Беларуси в так называемое "Союзное государство". Это надгосударственное объединение России и Беларуси создали в сентябре 2020 года.

Недавно санкции против Беларуси снова ввел Евросоюз

Отметим, что недавно о введении третьего пакета санкций против Беларуси сообщил Евросоюз. В перечень лиц, против которых ввели ограничения, вошли 29 человек. Среди них – представители высшего руководства государства – генпрокурор, спикер парламента и чиновники.

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